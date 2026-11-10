Se desarrolló de la Escuela Nº 742 de Kilómetro 5 y duró cerca de dos horas.

El Area de Mantenimiento de la Salud realizó un encuentro integrativo de gimnasia funcional

En el marco del calendario del Area de Mantenimiento de la Salud de Comodoro Deportes, cuyas referentes son Silvia Lavalle y Alejandra Rodríguez, se realizó un encuentro integrativo de gimnasia funcional en el gimnasio de la Escuela 742 de Km. 5.

En el cual asistieron alumnas de todas las sedes municipales que practican diariamente las distintas disciplinas: zumba, funcional, localizada, pilates, senderismo de baja intensidad y GAP.

“Dentro del calendario del Área de Mantenimiento de la Salud, este año intentamos ofrecer diversas actividades. Entonces organizamos un evento integrado para que todos aquellos que realizan las disciplinas puedan reconocerse en una sola actividad”, comenzó Lavalle.

Y detalló que “duró aproximadamente dos horas, fue un evento de desafío físico en donde diseñamos unos circuitos sin elementos, solamente utilizamos una colchoneta y trabajamos diferentes ejercicios en un lapso determinado de tiempo”.

“El objetivo era dar la mayor cantidad de vueltas posibles, fue muy grato ver cómo se divirtió la gente. En esta ocasión pudimos entregar una mención por haber participado. La gente se fue muy contenta, se divirtieron desde que empezó hasta que terminó”, agregó.

En ese sentido, Lavalle agradeció “especialmente a la familia Mamaní que nos acompañan en todos los eventos con el sonido, nos da una tranquilidad tremenda contar con ellos, pusieron música muy divertida y generaron un ambiente cómodo para todos, eso fue valorado por los alumnos”.

Con respecto al calendario del Area de Mantenimiento de la Salud, la referente explicó que “casi lo tenemos cumplido, esta temporada nos propusimos hacer tres master class de zumba, hicimos dos caminatas, un trekking en Bella Vista Sur y la Caminata Rosa, venimos de hacer el encuentro de gimnasia funcional, y nos queda el cierre de zumba que se va a hacer en diciembre”.

Para finalizar, resaltó “a todas las docentes que estuvieron presentes y se predispusieron re bien para acompañar a sus alumnos y a los de las otras sedes, así que terminamos muy satisfechas y agradecidas”.