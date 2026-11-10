Compitieron el fin de semana en la tercera y última fecha del Campeonato Provincial 2026.

El patín artístico de la CAI tuvo una gran actuación en Esquel

La delegación de Patín Artístico de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia tuvo una destacada participación en la 3ª y última fecha del Campeonato Provincial 2026, fiscalizado por la Asociación Chubutense de Patín Artístico (ACPA), que se desarrolló en la ciudad de Esquel.

Los representantes de la entidad “azzurra” lograron excelentes resultados, consiguiendo varios títulos provinciales, podios y destacadas ubicaciones en las distintas categorías y disciplinas.

RESULTADOS DESTACADOS

- Umma Miroglio: Campeona provincial en Danza y Libre Tots.

- Catalina Zeballos: Campeona provincial en Danza Básico Mini Infantil y 5º puesto en Libre 5ª C.

- Maia Villares: Campeona provincial en Combinado Danza y Free Dance Nacional Básico Junior.

- Martina De Juane: Campeona provincial en Combinado Danza y Free Dance World Skate Cadete.

- Ada Verdugo: Campeona provincial en Libre Formativa Tots.

- Isabella Saldaña: 13º puesto en Libre Formativa Tots.

- Saraí Castillo: 4º puesto en Libre Formativa Mini Infantil.

- Luna Barros: 5º puesto en Libre Formativa Infantil.

- Emma Heissenberger: 8º puesto en Libre 5ª C Tots.

- Delfina Ross: 9º puesto en Libre 5ª C Mini Infantil.

- Ali Vera: Campeona provincial en Libre 5ª C Mini Infantil.

- Julieta Bergia: 3º puesto en Libre 4ª C Mini Infantil.

- Antonela Bravo: 3º puesto en Libre 3ª C Cadete.

- Gianna Lincopil: Campeona provincial en Libre 3ª B Cadete.

“También felicitamos a nuestras patinadoras de las categorías Preformativa e Iniciadas, Umma Musi, Sofía Leonardh, Olivia Fretes y Justina Rodríguez, quienes recibieron medallas de participación. Destacamos el trabajo de la técnica Celeste Garay, la profesora Nazarena Alvarez y la delegada Natalia Arrieta”, expresó la CAI en su red social de Facebook.

Foto: Prensa CAI.