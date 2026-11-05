El patín artístico de la CAI compite en Esquel

El Gimnasio municipal “León Camilo Catena” es la sede del último Torneo Provincial de la temporada 2026.

La delegación de Patín Artístico de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia ya se encuentra en la ciudad de Esquel para participar del último Torneo Provincial de la temporada 2026, que se desarrollará desde este jueves al domingo en el Gimnasio municipal “León Camilo Catena”.

La competencia reunirá a deportistas de distintos puntos de la provincia y contará con pruebas individuales de las disciplinas Libre, Figuras Obligatorias y Danza (Free Dance), además de presentaciones grupales en modalidad Cuartetos.

La CAI estará representada por 17 patinadores, acompañados por entrenadora Celesta Garay, la profesora Nazarena Alvarez y la delegada Natalia Arrieta, quienes afrontarán esta última competencia del calendario federativo del año.