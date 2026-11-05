Taekwondo: comodorenses brillaron en la Copa de Campeones en Bariloche

La escuela llevó una numerosa delegación a Río Negro y compitió en gran nivel, cosechando varias preseas y el subcampeonato en el medallero de adultos.

Kumgang Kwan tuvo una gran participación en Río Negro, en un torneo de carácter internacional, denominado Copa de Campeones, el cual contó con participación de exponentes de diversas localidades argentinas y del vecino país de Chile.

Por tal motivo, el titular del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, recibió la visita de la delegación de competidores comodorenses dirigida por el VI Dan Fernando Mercado, como así también familiares de los atletas.

La academia de Tae Kwon Do olímpico comodorense participó con 28 competidores logrando buena cantidad de medallas, especialmente en modalidad lucha, y logrando el subcampeonato en el medallero de categoría adultos.

La delegación estuvo compuesta por Rocío Mercado, Zoe Quiñonero, Leyla Mercado, Nazareno Carló, Sofía Belmonte, Ileana Belmonte, Priscila Insaurralde, Mateo Herrera, Tomás Sides, Lisandro Galiñanes, Kevin Hernández, Dastan Parra, Ezequiel Cea, Daniel Aguilar, Lola La Valle, Dalma Corbalán, Daira Parra, Agostina Robles, Santiago Robles, Mía Quagliarello, Franco Vilte, Silvana Such, Guillermina Cea, Astor Celay, Guadalupe Cea, Renato Vilte, Nehemías Portiño y Gennaro Guerello.

Todos ellos, desde preinfantiles hasta senior, consiguieron estar en podio en lucha, en tanto que Rocío Mercado además obtuvo medalla de bronce en formas.

“Es un torneo de los más grandes que se hacen en la región, con similitud a un Nacional. Fueron competidores de diferentes partes del país a tener un roce con el país vecino de Chile. Competidores de buen nivel, todos fueron a medirse y sacar una linda experiencia”, comentó Fernando Mercado, director de Kumgang Kwan, quien para este viaje estuvo acompañado por los instructores Bruno Dornel y Azel González.

“En nuestro caso participaron tres de las cinco escuelas que dirijo en Comodoro Rivadavia, con un total de 28 competidores. Llevamos a los más chicos precompetitivos hasta 9 años, infantiles, juveniles, adultos y senior. Sacamos el segundo puesto por sumatoria en medallas de oro en categoría adultos, y nos trajimos la copa del subcampeonato”, explicó Mercado.

“Con el apoyo de Comodoro Deportes pudimos realizar este viaje. Todo cuesta, y se nos estaba haciendo bastante difícil poder llevar un grupo numeroso. En este caso teníamos para llevar una decena de competidores, y con el apoyo del Ente pudimos llevar a 28 atletas. El evento fue intenso, duró tres días, así que fue un viernes, sábado y domingo a pura lucha”, agregó.

“Está quedando poquito para cerrar el año, ya estamos en la recta final. Nos queda el 15 de noviembre un examen de GUP, que son cinturones de colores. Luego el 5 y 6 de diciembre se centraliza en Puerto Madryn una mesa de examen de cinturones negros, a cargo del maestro mayor Ignacio Carbonel (IX Dan) que viene desde Buenos Aires, y la actividad cierra en diciembre en Jujuy con el Nacional”, sentenció.