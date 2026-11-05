Notable actuación tuvieron nadadores de Comodoro en el Panamericano Masters

Lara Bargas, Magali Almonacid y Manuel Fontanarrosa brillaron en la piscina del Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires y cosecharon medallas.

Organizado por PanAm Aquatics y la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA), en octubre se desarrolló el 10° Campeonato Panamericano Masters de Deportes Acuáticos, una prestigiosa competencia que convocó a deportistas de natación, natación artística, clavados, waterpolo y natación en aguas abiertas.

Comodoro Rivadavia tuvo a tres representantes en natación: Lara Bargas, Magali Almonacid y Manuel Fontanarrosa, quienes obtuvieron muy buenos resultados en el natatorio del Parque Olímpico de la Juventud de Buenos Aires.

Luego de sus notables actuaciones, visitaron al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y hablaron sobre la experiencia en la cita internacional.

En el caso de Almonacid, logró una medalla de oro en 400 metros libres, dos de plata en 100 y 800 metros libres, y salió cuarta en 200 metros libres.

“La verdad que me fue muy bien, superé mis expectativas. Encontré un torneo que pude desafiar a nadadores de muy alto nivel, también me sorprendió el nivel organizacional, fue muy completo y me sentí cómoda, pude dar lo mejor de mí”, comentó la nadadora.

A su vez, Fontanarrosa salió segundo en 50 metros espalda y tercero en 50 metros mariposa y 100 metros espalda. También terminó quinto en 200 metros combinados y sexto en 200 metros espalda.

“Me fue muy bien, en las cinco pruebas que nadé pude bajar las marcas, logré tres podios y traje medallas, así que estoy súper contento, muy satisfactorio, fue una linda experiencia”, indicó el deportista.

Y valoró el acompañamiento de Comodoro Deportes: “Siempre nos están acompañando, así que estamos muy contentos y agradecidos por eso”. “También con toda la comunidad que nos brindó el apoyo todo el tiempo que estuvimos en el torneo”, añadió.

Mientras que, Bargas se ubicó en la séptima posición en los 200 metros libres y 200 metros combinados, y quedó novena en 50 y 200 metros espalda.

“Me fue mejor de lo que esperaba, no me imaginé nunca estar en un torneo así de grande, ojalá pueda proyectar más competencias y seguir creciendo en el deporte”, expresó.