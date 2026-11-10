Ian Subiabre se suma de nuevo a la Sub 20

El delantero comodorense, actualmente en Tigre, es uno de los convocados para iniciar este miércoles una nueva etapa de preparación de cara a la Conmebol Sub20 2027.

Con la presencia del delantero comodorense Ian Subiabre, actualmente en la Primera división de Tigre, la Selección Argentina Sub 20 de fútbol, dirigida por Diego Placente, comenzará este miércoles una nueva etapa de preparación de cara a la Conmebol Sub20 2027, que se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero del próximo año. El plantel se entrenará hasta el sábado en el predio Lionel Andrés Messi, que la AFA posee en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Además de Subiabre, jugador surgido de Comisión de Actividades Infantiles y que juega en Tigre -a préstamo de River Plate- el resto de los convocados son los que a continuación se detallan: Demián Talavera (San Lorenzo), Agustín Cortez (Vélez Sarsfield), Ramiro Buratti (River Plate), Máximo Leguizamón (Tigre), Elías Verón (Rosario Central), Nicolás Blanco (San Lorenzo), Fernando Closter (Independiente), Mateo Martínez (Racing Club), Juan Arrayago (Independiente), Gonzalo Escudero (Racing (Club), Lucas Ayala (Unión), Joaquín Salas (Talleres).

Alejandro Tello (Racing Club), Bruno Galassi (Lazio), Facundo Carrizo (Argentinos Juniors), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys), Facundo Guch (Newell’s Old Boys), Ramiro Tulián (Belgrano), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors), Alex Verón (Vélez Sarsfield), Franco Domínguez (Estudiantes de La Plata), Valentín Dávila (Talleres) y Franco Pérez (Boca Juniors).