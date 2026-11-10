El Clausura de futsal promocional conoce a sus primeros finalistas

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el último lunes con la definición del torneo Clausura 2026.
En ese contexto, la actividad se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº 2, donde quedaron definidas dos llaves que lucharán por el título.
Una de las finales será El Granate-PM FC Azul, que irán por la consagración en la denominación C-09 2017. Mientras que el otro cruce finalista, lo protagonizarán El Lobito Infantil-Asturiano en la C-07 2019.
Asimismo, en la C-11, 2015, se jugaron los cuartos de final, donde los equipos que accedieron a las “semis” son El Lobito Infantil-Halcones Dorados FC y Comodoro FC-Casino CR.
La jornada también tuvo partidos de la fase clasificatoria de las categorías C-13, C-15 y C-17, es decir las más grandes que tiene el certamen de futsal formativo.
A continuación, se detalla todos los resultados que se registraron este lunes en el gimnasio del barrio Pueyrredón, como así también el programa de partidos a jugarse desde este martes hasta el viernes en el mismo escenario.
Serán dos partidos por día y la acción arrancará a las 22.
……………….
Panorama
DENOMINACION C-11 2015
4tos de final
- La Súper Económica 1 (Giovanni Gómez) / Casino CR 2 (Mateo Ferreyra - Lorenzo Rodríguez).
- Comodoro FC 4 (Alfie Andretta 4). Alargue: 2 (Milo Andretta 2) / Innover FC 4 (Juan Zabalo-Alan Angel 2-Thiago Castro). Alargue: 1 (Juan Zabalo).
- El Lobito Infantil 2 (Benicio Pucheta-Axel Vargas) / Vikingos FC 0.
- Halcones Dorados FC 2 (Juan Ignacio Moreno 2) / Los Matadores 1 (Samuel Madrid).
Semifinales
- El Lobito Infantil (A) vs Halcones Dorados FC (D).
- Comodoro FC (B) vs Casino CR (C).
DENOMINACION C-09 2017
Semifinal revancha
- El Lobito Infantil 2 (Benjamín Suárez-Román González) / El Granate 6 (Santino Encina 2-Giovanni Meza 3-Agusto Schvallier).
- PM FC Azul 3 (León Villafañe-Facundo Carro-Emir González) / Los Matadores 0.
Final
- El Granate vs PM FC Azul.
Tercer puesto
- El Lobito Infantil vs Los Matadores
DENOMINACION C-07 2019
Semifinal revancha
- Lanús Infantil 5 (Emir Manrique 2-Isaac Oyarzo 2-Lionel Oyarzo) / El Lobito Infantil 6 (Gael Ainol 2-Diego Sánchez 3- Tenorio Rojas).
- La Cigarra Infantil 1 (Israel Estrada) / Asturiano 1 (Bruno Ojeda).
Final
- El Lobito Infantil vs Asturiano.
3º puesto
- Lanús Infantil vs La Cigarra Infantil.
DENOMINACION C-13
8ª fecha – Zona “A”
- Los Amigos FC 15 (Ciro Arriegada 4-Alexander Báez-Martín Gauna-Benicio Antiveros 6-Benjamin Ontiveros 3) / Lanús CR 1 (Joaquín Guerra).
- Inter 3 (Diego Bravo-Renzo Castellano-Jeremías Barría) / Casino CR 2 (Luis Gutiérrez-Juan Cruz Carrizo).
8ª fecha – Zona “B”
- Saavedra Futsal 2 (Matías Carrizo-Dylan Gherardi) / El Lobito Futsal 2.
DENOMINACION C-15
8ª fecha - Zona “A”
- Saavedra Futsal ‘A’ 6 (Lautaro Mercado 2-Ramiro Albarracín -Neri Rodríguez 2-Thiago Gutiérrez) / Juan XXIII 2 (Manuel Vega-Isaías Ojeda).
- Malvinas Club 4 (Ciro Uribe-Theo Uribe-Renzo Lastre 2) / La Súper Económica 5 (Stefano Iglesia 2-Yamil Millaneri-Bastian Chaile-Ezequiel Juárez).
- Constructores 1 (Yoel Sanzana) / Los Matadores Rojo 2 (Santiago Castro-Ticiano Palma).
DENOMINACION C-17
9ª fecha
- La Súper Económica 2 (Benjamín Fernández-Brian Benítez) / El Lobito Futsal 0.
- Juan XXIII 2 (Imanol Astudillo-Ignacio Martinovich) / MyL Futsal 3 (Leonidas Amaya 2-Dante González).
………………..
Programa – Gimnasio municipal Nº 2 (21:45+15’)
MARTES 9
22:00 Lanús Infantil A vs Guerreros FC; C-13, 2013/12, 8ª fecha, zona A.
22:50 Amigos del Poli vs Lanús CR; C-17, 2009/10, 10ª fecha.
MIERCOLES 10
22:00 Los Matadores vs Juan XXIII; C-13, 2013/12, 8ª fecha, zona B.
22:50 Los Titanes FC vs MyL Futsal; C-17, 2009/10, 10ª fecha.
JUEVES 11
22:00 CIPA vs Alma Gaucha; C-17, 2009/10, 10ª fecha.
23:00 Guardianes JL vs El Lobito Futsal; C-17, 2009/10, 10ª fecha.
VIERNES 12
22:00 Deportivo DM vs Saavedra Futsal; C-17, 2009/10, 10ª fecha.
23:00 La Súper Económica vs Inter; C-17, 2009/10, 10ª fecha.