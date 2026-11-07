La actividad tendrá partidos de cuartos, semis y de fase clasificatoria. Se jugará en el Gimnasio municipal 2 y a lo largo de la semana se disputarán dos juegos por jornada.

El Clausura de Futsal Promocional continúa el lunes con su definición

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputará este lunes, en el Gimnasio municipal 2, una nueva instancia del torneo Clausura 2026, certamen que se encuentra por sus tramos decisivos en algunas de las categorías participantes.

En ese contexto, la actividad tendrá partidos de cuartos de final de la C11 2015, como así también semifinales revanchas en C-09 2017 y C-07 2019.

Asimismo, también se jugarán partidos en algunas de las categorías que todavía están disputando su fase clasificatoria.

La acción continuará desde el martes hasta el viernes inclusive, siempre en el gimnasio del barrio Pueyrredón, con dos partidos por jornada.