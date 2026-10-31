La actividad se desarrollará en el Club Huergo y en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

El futsal promocional tendrá acción este domingo y lunes

Con un total de 43 partidos, este fin de semana -domingo y lunes-, continuará la definición del torneo Clausura 2026, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la actividad del domingo se desarrollará en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3, como así también en el Gimnasio municipal Nº 2.

El lunes, mientras tanto, la acción continuará únicamente en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.

La programación contempla partidos de la fase clasificatoria, como así también, se estarán jugando semifinales de ida en cuatro denominaciones.