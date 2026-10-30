Rodríguez Peña no pudo llegar a la final

El equipo comodorense perdió 4-0 ante el local Franjeadas de Formosa en una de las semifinales del Torneo Argentino C-20 de futsal femenino.

El equipo femenino de Rodríguez Peña de Comodoro Rivadavia perdió este viernes ante el local Franjeadas de Formosa por 4-0 y de esa manera no pudo llegar a la final del Torneo Argentino C-20 de Clubes de fútbol de salón.

La semifinal se disputó en el imponente Estadio Cincuentenario, escenario donde habitualmente juega La Unión sus partidos de la Liga Nacional de Básquet.

Los goles de Franjeadas los marcaron en la etapa inicial Yasmín Alarcón en dos ocasiones, mientras que en el segundo tiempo, aumentaron Bárbara Romero y Carla Cantero.

De esa manera, Rodríguez Peña jugará este sábado por el tercer puesto ante San Martín Pacífico de Mendoza. La final será Franjeados y Comunicaciones de Corrientes.

En la primera semifinal de este viernes, el conjunto de Comunicaciones le ganó por penales 3-2 a San Martín Pacífico.

En el tiempo regular habían igualado 1-1. Maura Arce marcó para las correntinas y Florencia Olivares puso el empate para las mendocinas.

De esa manera, fueron a tiempo de alargue. Donde ‘facturó’ primero Olivares para “Sanma” e igualó Brisa Gómez para “Comu”.

El partido llegó a los penales, en donde el club de Comunicaciones se impuso 3-2, porque la arquera correntina le contuvo un penal a Araujo.

Cabe destacar que ambos partidos fueron transmitidos a través de YouTube por el canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

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Panorama

VIERNES 30 – Semifinales

En el Estadio Cincuentenario

- San Martín Pacífico 2 (Florencia Olivares). Alargue: 1 (Olivares). Penales: 2 / Comunicaciones 2 (Maura Arce). Alargue 1: (Brisa Gómez). Penales: 3.

- Rodríguez Peña 0 / Franjeadas 4 (Yasmín Alarcón 2, Bárbara Romero y Carla Cantero).

SABADO 31

- San Martín Pacífico vs Rodríguez Peña (3º puesto).

- Comunicaciones vs Franjeadas (Final).