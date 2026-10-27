Cepatacal ganó 5-4 ante el local Franjeadas de Formosa y Rodríguez Peña goleó 6-1 a Rosario Futsal por la primera fecha.

Cepa y Rodríguez Peña debutaron con victoria en el Nacional C-20 Femenino

Los equipos femeninos de Cepatacal y Rodríguez Peña, ambos de Comodoro Rivadavia, debutaron este lunes con sendas victorias en el Torneo Argentino C-20 de Clubes de futsal que dio comienzo en Formosa.

En ese contexto y por el grupo A, Cepatacal le ganó al local Franjeadas por 5-4.

Los goles de la victoria fueron de Micaela Díaz, Sofía Galván, Nahiara Andrade y Nahiara Stanoss. Al término de la etapa inicial, Cepa se fue al descanso ganando 4-0.

En el segundo tiempo, el local reaccionó y con tantos de Bárbara Romero, Yamila Alarcón -de penal- Carla Cantero, y otra vez Romero dejaron el partido 4-4. Pero en el final, Cepatacal se llevó la victoria gracias a un tanto de cabeza convertido por Stanoss.

De esa manera, las chicas de Cepa arrancaron con el pie derecho su participación en el certamen que cuenta con la actuación de doce clubes de diferentes partes del país.

Por su parte, Rodríguez Peña, quien es el otro representante que tiene la ciudad, goleó 6-1 a Rosario Futsal, con tantos de Lucía Barría, Chiara Melian y María Huenchillán.

En el segundo tiempo, Rodríguez Peña aumentó a través de Luciana Almonacid y otra vez Huenchillán, anotando el quinto y sexto tanto, además del tercero en la etapa inicial. Paulina Sedrán descontó para las rosarinas.

En el otro partido de la zona, Malvinas Argentinas de Tucumán le ganó 4-1 a Esquina Futsal de Corrientes Interior (FeICoFuSa).

Cepatacal cumplirá este martes desde las 18:30 su segunda presentación. Será cuando se enfrente con el elenco correntino de Esquina.

Por su parte, Rodríguez Peña jugará en el mismo horario ante Portuarias, otro de los locales que tiene el certamen.

Los partidos se podrán ver a través de YouTube por el canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

Cabe destacar que en este torneo también se juega en la categoría C-17, aunque sin la presencia de clubes de Comodoro Rivadavia.

Panorama de la 1ª fecha

LUNES 26

C-20

Grupo A

- Malvinas Argentinas (Tucumán) 4 / Esquina Futsal (Corrientes Interior) 1.

- Cepatacal (C. Rivadavia) 5 / Franjeadas (Formosa) 4.

Grupo B

- Estelares (Tucumán) 3 / Portuarias (Formosa) 11.

- Rodríguez Peña (C. Rivadavia) 6 / Rosario Futsal (Rosario) 1.

Grupo C

- Decanitas (Formosa) 1 / San Martín Pacífico (Mendoza) 24.

- Comunicaciones (Corrientes Capital) 6 / Técnico Futsal (Tucumán) 1.

Programa de la 2ª fecha

MARTES 27

En el gimnasio San Martín

- 15:30 Decanitas vs Técnico Futsal; Grupo C.

- 17:00 Estelares vs Rosario Futsal; Grupo B.

- 18:30 Cepatacal vs Esquina Futsal; Grupo A.

- 21:30 Malvinas Argentinas vs Franjeadas; Grupo A.

En el Polideportivo Policial

- 17:00 Comunicaciones vs San Martín Pacífico; Grupo C.

- 18:30 Rodríguez Peña vs Portuarias; Grupo B.