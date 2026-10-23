Comodoro buscará meterse en la final del Argentino C-17 de Futsal

Se mide este viernes desde las 21:30 con el anfitrión Tucumán por una de las semifinales del torneo. La otra la jugarán Mendoza y Rosario.

Comodoro Rivadavia se medirá este viernes con el local Tucumán por una de las semifinales del Torneo Argentino de Clubes C-17 Masculino de Futsal que se juega en el Polideportivo Natalio Mirkin.

El partido dará inicio a las 21:30 y se podrá ver por YouTube a través del canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

El elenco chubutense, que conduce Juan Ignacio Barrientos, se metió en las “semis” luego de dejar en el camino a Corrientes Interior a quien derrotó por 2-1. Los goles fueron de Walter Toledo y Lautaro Muñoz. El empate transitorio de la FeICoFuSa lo estableció Simón Luxen.

Por su parte, Tucumán le ganó a Caleta Olivia por 6-3 y de esa manera se convirtió en el rival de Comodoro Rivadavia.

Cabe destacar que comodorenses y tucumanos se enfrentaron por la fase de grupos -segunda fecha-, con victoria para el anfitrión por 3-1. Los goles del local los hicieron Yulian Núñez, Benjamín Páez y el arquero Lisandro Toledo. El tanto de los chubutense lo marcó Walter Toledo.

La otra semifinal la jugarán desde las 20:00 , los elencos de Mendoza y Rosario.

La “Borravino” eliminó en cuartos de final a Paraná al vencerlo por 3-0, mientras que Rosario goleó 8-3 al conjunto de Pico Truncado. Este juego también se podrá ver por el canal de la CAFS.

Cabe destacar, que en caso de producirse empate en ambos partidos, deberá jugarse un tiempo extra -5 minutos por lado-, y si persiste la igualdad, entonces todo se definirá desde el punto del penal.

Programa – Semifinales

VIERNES 23 - Polideportivo Natalio Mirkin

20:00 Mendoza vs Rosario.

21:30 Tucumán vs Comodoro Rivadavia.