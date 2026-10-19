Comodoro debutó con victoria en el Argentino C-17 de Futsal

La selección masculina C-17 de Comodoro Rivadavia debutó este lunes con un triunfo de 5-1 ante Río Grande -que llegó a la sede horas antes del partido- en el marco del Grupo C del Torneo Argentino de fútbol de salón, que dio inicio en el Microestadio San Martín de Tucumán.
El elenco fueguino comenzó ganando con un gol de Valentino Alcoba. Pero Comodoro, con el correr de los minutos, empató el juego a través Lucas Núñez.
El conjunto de la Asociación Promocional se puso luego en ventaja con un gol de Walter Toledo, quien después, aumentó la diferencia para que Comodoro se vaya al descanso ganando 3-1.
En el segundo tiempo, el elenco chubutense rápidamente puso el 4-1 con una bonita definición de Juan Melian, por arriba del arquero.
Y había más porque Comodoro llegó al quinto y otra vez por intermedio de Toledo, quien aprovechó un tiro de esquina y de cabeza, puso el 5-1, resultado que no se iba a modificar hasta el cierre del encuentro.
Por el Grupo “B”, mientras tanto, Paraná goleó 7-3 a Gualeguaychú, mientras que Rosario venció 2-0 a Caleta Olivia.
En el partido que abrió el Grupo “A”, Pico Truncado debutó con un triunfo de 2-0 sobre San Rafael, mientras que Mendoza se impuso por 6-2 ante Mar del Plata.
Este martes se jugará la segunda fecha de la fase de grupos, en donde Comodoro se medirá a última hora con el local Tucumán, quien al cierre de esta edición, se enfrentaba con Corrientes Interior.
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Panorama – Microestadio San Martín de Tucumán
LUNES 19 – 1ª fecha
Grupo A
- San Rafael 0 / Pico Truncado 2.
- Mar del Plata 2 / Mendoza 6.
Grupo B
- Paraná 7 / Gualeguaychú 3.
- Rosario 2 / Caleta Olivia 0.
Grupo C
- Comodoro Rivadavia 5 / Río Grande 1.
22:15 Tucumán vs Corrientes Interior.
Programa
MARTES 20 – 2ª fecha
13:30 Paraná vs Caleta Olivia; Grupo B.
15:00 Rosario vs Gualeguaychú: Grupo B.
16:30 Mar del Plata vs Pico Truncado; Grupo A.
18:10 San Rafael vs Mendoza; Grupo A.
19:50 Corrientes Interior vs Río Grande; Grupo C.
21:30 Tucumán vs Comodoro Rivadavia; Grupo C.
MIERCOLES 21 – 3ª fecha
13:30 Gualeguaychú vs Caleta Olivia; Grupo B.
15:00 Paraná vs Rosario; Grupo B.
16:30 Mar del Plata vs San Rafael; Grupo A.
18:10 Mendoza vs Pico Truncado; Grupo A.
19:50 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Interior; Grupo C.
21:30 Tucumán vs Río Grande; Grupo C.