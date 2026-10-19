Comodoro debuta ante Río Grande en el Torneo Argentino C17 de futsal

La selección masculina C17 de futsal de Comodoro Rivadavia hará este lunes desde las 19:50 su estreno en el Torneo Argentino de la categoría que se desarrollará en Tucumán.
Será cuando se enfrente ante Río Grande en partido, que corresponde al Grupo “C” y que se podrá ver a través de YouTube por el canal oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).
La acción, que se desarrollará en su totalidad en el Microestadio del club San Martín, dará comienzo a las 13:30 con el partido entre los entrerrianos de Paraná y Gualeguaychú, correspondiente a la Zona “B”.
En esta jornada inaugural también jugarán Rosario-Caleta Olivia, San Rafael-Pico Truncado, Mar del Plata-Mendoza y Tucumán-Corrientes Interior.
La segunda presentación de Comodoro será el martes a las 21:30 ante el local Tucumán y cerrará la fase de grupos, el miércoles, desde las 19:50, frente a Corrientes Interior.
La selección C17 de Comodoro está compuesta por los jugadores Kevin García, Emanuel Medina, Luciano Santander, Matías Mercado, Lucas Núñez, Walter Toledo, Bautista Fuente, Agustín Maripillan, Lautaro Muñoz, Juan Melián, Leonidas Amaya, León Pinda, Enzo Muñoz, Dante González y Marcelo Carrasco. El cuerpo técnico está encabezado por el entrenador Juan Ignacio Barrientos, acompañado por Juan Cruz Barrientos (ayudante técnico), Lucas Marcial (preparador físico) y Franco Manjón (entrenador de arqueros).
Programa – Microestadio San Martín de Tucumán
LUNES 19 – 1ª fecha
13:30 Paraná vs Gualeguaychú; Grupo B.
15:00 Rosario vs Caleta Olivia; Grupo B.
16:30 San Rafael vs Pico Truncado; Grupo A.
18:10 Mar del Plata vs Mendoza; Grupo A.
19:50 Comodoro Rivadavia vs Río Grande; Grupo C.
21:30 Tucumán vs Corrientes Interior; Grupo C.
MARTES 20 – 2ª fecha
13:30 Paraná vs Caleta Olivia; Grupo B.
15:00 Rosario vs Gualeguaychú: Grupo B.
16:30 Mar del Plata vs Pico Truncado; Grupo A.
18:10 San Rafael vs Mendoza; Grupo A.
19:50 Corrientes Interior vs Río Grande; Grupo C.
21:30 Tucumán vs Comodoro Rivadavia; Grupo C.
MIERCOLES 21 – 3ª fecha
13:30 Gualeguaychú vs Caleta Olivia; Grupo B.
15:00 Paraná vs Rosario; Grupo B.
16:30 Mar del Plata vs San Rafael; Grupo A.
18:10 Mendoza vs Pico Truncado; Grupo A.
19:50 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Interior; Grupo C.
21:30 Tucumán vs Río Grande; Grupo C.