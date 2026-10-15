Cayó 4-3 ante Tuluá de Colombia y quedó sin chances en el torneo de Esquel. Este viernes cerrará su participación ante FAMAE de Chile.

Flamengo volvió a perder y quedó eliminado en el Panamericano

Flamengo de Comodoro Rivadavia quedó eliminado este jueves del 4º Torneo Panamericano de fútbol de salón, que se juega en Esquel, al caer por 4-3 ante Club Tuluá de Colombia, equipo que se metió en las semifinales.

El ”Fla” necesitaba la victoria para sí soñar con llegar a las “semis”, pero esta nueva derrota lo dejó con las manos vacías, ya que en el debut, había caído 5-1 ante Telecentro Tacuarí de Misiones, otro de los tres presentantes argentinos.

Al término del primer tiempo, el “Fla”, que se quedó sin su DT Luis Ramos por expulsión, se imponía 2-1 con goles de Gabriel Almonacid y José Carrizo. El descuento para los colombianos lo hizo Orlando Vegas.

En el segundo tiempo, Tuluá llegó al empate a través de Simón Silva, y a penas comenzada la parte final, el partido quedaba 2-2.

El encuentro estuvo varios minutos detenido a raíz de una lesión que sufrió Nicolás Silva, arquero suplente del elenco argentino. El partido se detuvo a falta de 16’33” del final.

Y a pocos minutos de la reanudación y con la vuelta de Alejandro Soto en el arco, Carrizo marcó su doblete con un potente disparo desde lejos, para que Flamengo pase a ganar 3-2.

Más adelante y con algo más de nueve minutos para el cierre del partido, Tuluá volvió a empatar y lo hizo a través de Vegas, marcando su segundo tanto en el encuentro.

Y cuando el elenco chubutense buscaba ponerse al frente en el marcador, apareció Alexis Sánchez para anotar el cuarto tanto del elenco de Colombia y asegurar su pase a las semifinales en el gimnasio municipal “León Camilo Catena” de Esquel.

Otro de los equipos que logró el mismo objetivo fue Aquasistemas de Guatemala, que sumó su segundo éxito seguido, al derrotar por 9-7 a Futsaleufú de Chile.

A continuación, Telecentro Tacuarí aseguró su lugar en las “semis” al aplastar a FAMAE de Chile por 19-1.

La segunda fecha se cerraba a continuación con el partido entre el local Transporte Wenu y Club Esportivo Acuarium de Brasil.

……………….

Panorama – Gimnasio Municipal “Camilo Catena”

JUEVES 15

- Futsaleufú 7 (Raúl Huerta 2, Marcos Barrera 3, Luciano Zapata y Samir Vallejos) / Aquasistemas 9 (Derek Maldonado, Cristian Kana, Diego García 3, Jason Pineda 2 y Eric Chávez 2); Grupo B.

- Club Tuluá 4 (Orlando Vegas 2, Simón Silva y Alexis Sánchez) / Flamengo 3 (Gabriel Almonacid y José Carrizo 2); Grupo A.

- Telecentro Tacuarí 19 (Alexis Toledo, Gonzalo Dos Santos, Tomás Kottvich 2, Santiago Verón 3, Manuel Romero 4, Matías Arriola 2, Cristian Ventura 4, Luciano Taborda y Ezequiel Santander) / FAMAE 1 (Xavier Concha); Grupo A.

- 21:00 Transporte Wenu vs Aquarius, Grupo B.

Programa

VIERNES 16

15:00 Aquarius vs Futsaleufú; Grupo B.

17:00 Club Tuluá vs Telecentro Tacuarí; Grupo A.

19:00 FAMAE vs Flamengo; Grupo A.

21:00 Transporte Wenu vs Aquasistemas; Grupo B.