Los clasificados a esa instancia son de las categorías C-09 2017 y C-07 2019. Además, la C-11 2016 conoce a sus cuartosfinalistas.

El Clausura de futsal promocional tiene a sus primeros semifinalistas

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La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia aprovechó al máximo el fin de semana largo, para continuar con la definición del torneo Clausura 2026 en sus diferentes denominaciones.

En ese contexto, en dos categorías se conocen los semifinalistas del campeonato. En la C-09 2017, El Granate jugará con El Lobito Infantil y Los Matadores con rival a definir.

Mientras que en la C-07 2019, los clasificados a “semis” son Asturiano-La Cigarra Infantil y El Lobito Infantil-Lanús Infantil.

Por otra parte, la categoría C-11 2016, jugó la novena y última fecha de la fase clasificatoria, en donde quedaron definidos quiénes jugarán los cuartos de final

En ese contexto, los cruces serán: El Lobito Infantil (1º) vs Asturiano (8º); PM FC Azul (4º)-Halcones Dorados (5º); La Súper Económica (2º)-Lanús CR (7º) y MyL Futsal (3º)-Lanús Infantil (6º).

Además, en esta denominación, la valla menos vencida fue para Benjamín Perea y Santino Montaño, ambos de El Lobito Infantil, con un solo gol recibido. Mientras que el máximo anotador resultó Benjamín Vargas, también del mismo equipo, con 16 conquistas.

A continuación, se detallan todos los resultados con sus respectivos goleadores de la jornada jugada el fin de semana largo en el Gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón.

…………….

Panorama

DENOMINACION C-11 2015

8ª fecha

- Asturiano 1 (Giovanni Vidal) / Juanes Motos Futsal 1 (Blas Aguilar).

9ª fecha

- Vinkingos FC 0 / Comodoro FC 5 (Alfie Andretta-Milo Andretta-Lorenzo Altamirano 2-Agustín Merlo).

- Lanús CR 0 / El Lobito Infantil 8 (Benicio Pucheta 2- Gonzalo Alanís 2-Tomás Serón-Román Rivera 2- Benicio Saralegui).

Innover FC 0 / La Súper Económica 7 (Giovanni Arjona 2-Romeo De Vadillo 3-Juan Cruz Arévalo 2).

- Halcones Dorados FC 11 (Viggo Bacarili 6-Angel Oyarzo 2-Alejo Díaz 2-Benjamín González) / Juanes Motos Futsal 0.

- Casino CR 1 (Mateo Ferreyra) / Los Matadores 1 (Benjamín Bahamonde).

- Asturiano 1 (Emiliano Hueicha 2-Milo Huenelaf) /

Guardianes JL 3 (Bruno Gffanka-Elian Perkins 2).

DENOMINACION C-11 2016

9ª fecha

- Rebeldes FC 1 (Axel Gorosito) / Casino CR 5 (Uziel Vergara 5).

- Halcones Dorados FC 4 (Lisandro López 2-Mateo Ovalle-Joel Reinoso) / Asturiano 0.

- Lanús CR 2 (Juan Mansilla-Mateo Sanhueza) / Lanús Infantil 1 (Ghael Loncón).

- MyL Futsal 3 (Tomás Alvarez-Lucca Zamora 2) / PM FC Azul 0.

- El Lobito Infantil 2 (Juliano Lencina 2) / La Súper Económica 0.

4tos. de final

- El Lobito Infantil (1º) vs Asturiano (8º) A.

- PM FC Azul (4º) vs Halcones Dorados (5º) D.

- La Súper Económica (2º) vs Lanús CR (7º) B.

- MyL Futsal (3º) vs Lanús Infantil (6º) C.

DENOMINACION C-09 2017

4tos de final

- El Lobito Infantil 3 (Michel Márquez-Nahím Scolari - Valentín Navarro) / JM Futsal 2 (Giovanni Zúñiga 2).

- El Lobito Futsal 0 / Los Matadores 1 (Lorenzo Carmona).

Semifinales

- El Granate (A) vs El Lobito Infantil (D).

- Los Matadores (B) vs (C).

DENOMINACION C-09 2018

4tos de final

- Lanús Infantil 4 (Agustín Figueroa 3-Santino Dávila) / La Cigarra Infantil 2 (Lohan Rementería-Lorenzo Flores).

DENOMINACION C-07 2019

4tos de final

- La Súper Económica 1 (Mateo Melián) / La Cigarra Infantil 2 (Erik Cabañas 2).

- JM Futsal 0 / Lanús Infantil 1 (Luhan Acosta).

- El Lobito Infantil 4 (Gael Ainol-Diego Sánchez-Matías Rojas-Fabricio Tejada) / Juanes Motos Futsal 2 (Theo Villagra-Juan Ignacio Cotut).

- Asturiano 10 (Francisco Mayorga 2-Maycol Quintero 7-Thiago Trevisán) / Lanús CR 1 (Mateo Solovioff).

Semifinales

- Asturiano (A) vs La Cigarra Infantil (D).

- El Lobito Infantil (B) vs Lanús Infantil (C).

DENOMINACION C-13

7ª fecha - Zona ‘A’

- Inter 1 (Diego Bravo) / Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos 2).

- Lanús Infantil ‘A’ 3 (Lian Cárcamo-Thiago Chaile 2) / Parma Futsal ‘A’ 1 (Santino Tenorio).

7ª fecha - Zona ‘B’

- La 14 FC 2 (Teo Gortari-Benicio Loncón) / Juanes Motos Futsal 2 (Juan Cantallops-Mateo Ceballos).

- El Lobito Futsal 4 (Benjamín Vargas 2-Bautista Villegas 2) / Parma Futsal ‘B’ 5 (Lautaro Pérez-Adriel Guzmán 2-Francesco Soria-Benjamín Schrohn).

DENOMINACION C-15

6ª fecha - Zona ‘A’

CyS Futsal 6 (Leonel Robledo 3-Alex Díaz-Santino Díaz-Lucas Uriel Funes) / Constructores 1 (Yoel Sanzana).

- Saavedra Futsal ‘A’ 0 / Malvinas Club 2 (Theo Uribe 2).

- Deportivo DM 0 / La Súper Económica 5 (Stefano Iglesia 2-Bastian Chaile-Ezequiel Juárez-Zahir Duré).

- Juan XXIII 5 (Benjamín Alanís 2-Ignacio Martinovich 2-Isaías Ojeda) / Los Matadores Rojo 5 (Santino Pairo- Tiago Viana-Fabio Zamora-Ticiano Palma 2).

- MyL Futsal 1 (Leonidas Soto) / Lanús Infantil 2 (Tiziano Hernández-Dante Latorre).

6ª fecha - Zona ‘B’

- Milan Futsal 2 (Luciano Navarro 2) / 70/30: 3 (Bautista Barría-Carlos Colivoro-Kevin Chávez).

- Guardianes JL 1 (Samuel Ojeda) / Saavedra Futsal –‘B’ 1 (Matías Carrizo).

- Los Matadores Azul 3 (Thiago Llanquín 2-Máximo Lazarte) / Guerreros FC 1 (Ciro Cabrera).

- Juanes Motos Futsal 1 (Bautista Guiñazú) / Los Titanes FC 6 (Bruno Salvo-Luciano Burgos-Enzo Carrizo 2-Santino Navarro 2).

- Casino CR 1 (Bautista Betanzo) / Lanús CR 6 (Ian Flores-Nehuen Flores-Enzo Loncón-Santino Ojeda – Thiago Vera 2).

DENOMINACION C-17

6ª fecha

- Amigos Del Poli 5 (Santiago Angulo 2-Leandro Ibáñez - Lucas Núñez 2) / Juan XXIII 1 (Matías Del Río).

- Alma Gaucha 2 (Valentino Cuyul-Alan Banegas) / Lanús CR 2 (Agustín Maripillán-Lautaro Muñoz).

- Deportivo DM 2 (Joaquín Barrientos-Alexis Zambrano) / Los Titanes FC 7 (Sergio Borda 3-Enzo Martínez 2-Luciano Burgos 2).

7ª fecha

- CIPA 5 (Bruno Barros 2-Angel Herrero-Brandon Chiguay 2) / Guardianes JL 4 (Santiago Lagos-Lautaro López 2-Brandon Schneider).

- Amigos Del Poli 3 (Matías Mercado 3) / La Súper Económica 3 (Lionel Crespo 2-Franco Ramos).

- Saavedra Futsal 1 (Levi Fernández) / El Lobito Futsal 3 (Valentín Opaso-Lautaro Vásquez 2).

- Alma Gaucha 0 / MyL Futsal 6 (Facundo Jorvatt-Ian Sánchez-Santino Cornejo-Mateo Segundo 3).

- Juan XXIII 0 / Los Titanes FC 5 (Juan Ignacio Melián 2-Sergio Borda 2-Luciano Burgos).

- Deportivo DM 2 (Joaquín Barrientos-Nehemías Sosa) / Lanús CR 6 (Agustín Maripillán 2-Miguel Loncón-Román Tolaba-Thiago Vera-Ian Villalba).

8ª fecha

- Saavedra Futsal 2 (Fabricio Espinosa-Geremías Maidana) / Inter 2 (Julián Arias-Josiah Páez).