El Clausura de futsal promocional definió cruces en dos categorías

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2026.
En ese contexto, la actividad del sábado y domingo se disputó en el Gimnasio municipal Nº 2. También hubo acción en el Club Ingeniero Huergo, pero únicamente en la jornada del domingo.
En dos categorías se definieron los cruces que se jugarán en la instancia de cuartos de final. En una de ella es la C-09 2018, categoría donde el 1º se lo quedó PM FC Azul. La valla menos vencida fue de Santino Andrade, de MyL Futsal, con 11 goles recibidos. Mientras que el goleador resultó Agustín Figueroa, de Lanús Infantil, con 14 conquistas.
Por su parte, la otra denominación que tiene su llave de cuartos es la C-07 2019, donde el mejor de la fase regular fue el conjunto de Asturiano.
La valla menos vencida quedó en poder de Benicio Fernández, de Asturiano, con 8 goles recibidos. Mientras que el goleador resultó Maycol Quintero, de Asturiano, con 20 tantos.
A continuación, se detalla todos los resultados con sus goleadores, que se registraron el fin de semana por una nueva fecha del torneo Clausura de futsal formativo.
Panorama
DENOMINACION C-11 2015
8ª fecha
- Innover FC (Samuel Aguilar) / Lanús CR 1 (Jalil Maluff).
- Vikingos FC 0 / La Súper Económica 5 (Fabricio Colivoro-Benjamín Reiñanco 2-Juan Cruz Arévalo- Kenai Gómez).
- Halcones Dorados FC 0 / El Lobito Infantil 2 (Francisco Gian 2).
- Casino CR 0 / Comodoro FC 6 (Alfie Andretta 4- Thiago Piñeiro-Agustín Merlo).
- Guardianes JL 3 (Bruno Gffanka 2-Elian Perkins) / Los Matadores 1 (Benjamín Bahamonde).
DENOMINACION C-11 2016
8ª fecha
- Casino CR 0 / Asturiano 4 (Bastian Pucheta-Lorenzo Pastrana-Santino Décima-Nathan Torrez).
- MyL Futsal 0 / La Súper Económica 7 (Kenai Gómez- Tahiel Mayorga 2-Ian Alvarado 2-Emanuel Vargas 2).
- Halcones Dorados FC 2 (Luis Alfonso-Lisandro López) / Lanús Infantil 4 (Joaquín Elorrieta 2-Matheo Manduco-Ghael Loncón).
- Rebeldes FC 2 (Santino Cárdenas 2) / PM FC Azul 7 (Emiliano Aldaba 5-Valentino Espinosa-Cazziano Andrade).
- El Lobito Infantil 4 (Mateo Vera-Ian Huenchullan 2 - Thaiel Mansilla) / Lanús CR 0.
DENOMINACION C-09 2018
7ª fecha
- Lanús Infantil 4 (Isaac Oyarzo-Agustín Figueroa 2 - Santino Dávila) / La Cigarra Infantil 0.
- Asturiano 1 (Matías Ugarte) / La Súper Económica 8 (Segundo Delgado 3-Zair Martínez 3-Mateo Mansilla 2).
- PM FC Azul 6 (Valentín Olimpo 3-Facundo Carro 2- Mateo Meza) / JM Futsal 4 (Noah Canales-Lorenzo Fornola 2-Francesco Loncón).
- PM FC Negro 0 / MyL Futsal 2 (Haziel Chiguay 2).
Cuartos de final
- PM FC Azul (1º) vs PM FC Negro (8º) A.
- MyL Futsal (4º) vs La Súper Económica (5º) D.
- JM Futsal (2º) vs Asturiano (7º) B.
- Lanús Infantil (3º) vs La Cigarra Infantil (6º) C.
DENOMINACION C-07 2019
7ª fecha
- El Lobito Infantil 4 (Gael Ainol 2-Diego Sánchez- Fabricio Tejada) / Juanes Motos Futsal 3 (Jonás Montenegro 2-Giovanni Vargas).
- La Cigarra Infantil 8 (Benjamín Cárdenas 3-Erik Cabañas 5) / Lanús CR 0.
- Asturiano 7 (Eithan Barría-Donato Capurro-Francisco Mayorga-Maycol Quintero 4) / La Súper Económica 2 (Mateo Domínguez 2).
- JM Futsal 2 (Lisandro Sugman 2) / Lanús Infantil 1 (Emir Manrique).
Cuartos de final
- Asturiano (1º) vs Lanús CR (8º) A.
- La Súper Económica (4º) vs La Cigarra Infantil (5º) D.
- El Lobito Infantil (2º) vs Juanes Motos Futsal (7º) B.
- JM Futsal (3º) vs Lanús Infantil (6º) C.
DENOMINACION C-13
6ª fecha - Zona ‘A’
- Lanús CR 0 / Casino CR (Matteo Villarroel-Jerónimo Carrizo 4-Juan Cruz Carrizo 4-Valentino Esperanza 2- Rodrigo Manjón 2-Lautaro Rivera 3).
- MyL Futsal 2 (Bastian Cabrera 2) / Guerreros FC 3 (Isaías Holgado-Martín Gonzales 2).
- Los Amigos FC 2 (Benicio Ontiveros-Gael Velázquez) / Parma Futsal ‘A’ 4 (Santino Tenorio-Máximo Soto- Lautaro Herrera-Lautaro Oyarzo).
- JM Futsal 5 (Ian Almonacid 3-Mateo Moraga-Angel Luque) / La Cigarra Infantil 4 (Genaro Corrales-Ignacio Pichumán-Uriel Barrientos-Thaiel Calderón).
6ª fecha – Zona ‘B’
- Parma Futsal ‘B’ 4 (Lian Pérez-Adriel Guzmán- Francesco Soria-Benjamín Schrohn) / MyL Futsal Rojo 1 (Santino Mansilla).
- Saavedra Futsal 5 (Matías Carrizo 2-Ciro Peralta- Abel Palacios-Dylan Gherardi) / Juan XXIII 8 (Mateo Cardade-Giovanni Cabrera 2-Aaron Vallejos 2-Gael Granero-Bruno Cortes-Santino Vidal).
- Los Matadores 11 (Máximo Martínez 2-Franco Wynbergh 2-Emanuel Aguilar 3-Joaquín Hidalgo 4) / CIPA 0.
- La 14 FC2 (Alan Runin 2) / Lanús Infantil ‘B’ 0.
- El Lobito Futsal 1 (Romeo Vega) / Juanes Motos Futsal 7 (Benjamín Barrientos-Agustín Reynoso-Gael Lucero-Alejo Miroglio 3-Mateo Ceballo).
DENOMINACION C-15
5ª fecha - Zona ‘A’
- MyL Futsal 3 (Leonidas Soto-Pietro Ingratta-Alejo Ibarrola) / Constructores 2 (Ian Ledesma-Julián Santander).
5ª fecha – Zona “B”
- Juanes Motos Futsal 2 (Luciano Peñaloza-Bruno Tappen) / Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos 2).
- Milán Futsal 1 (Tiziano Argüello) / Lanús CR 4 (Ian Flores-Blas Pereyra 2-Bruno Bahamonde).
- Guardianes JL 0 / Los Titanes FC 6 (Bruno Salvo- Mateo Vera-Luciano Burgos 2-Enzo Carrizo-Joaquín Lavados).
- Saavedra Futsal 0 / 70/30 11 (Tomás Alvarez-Thiago Pereyra-Bautista Barría 5-Lucca Cárcamo-Carlos Colivoro 2- Nehemías Aguilar).
- Los Matadores Azul 6 (Federico Zwenger 2-Thiago Llanquín 3-Valentino Barrientos) / Casino CR 0.
DENOMINACION C-17
5ª fecha
- Amigos del Poli 6 (Brian Nieva-Matías Mercado 2- Luciano Santander 2-Cristian Zambrano) / CIPA 1 (Jeremías Mansilla).
- MyL Futsal 2 (Enzo Muñoz-Dante González) / El Lobito Futsal 3 (Dylan Fimiani-Luca Gómez-Matías De Michele).
- Alma Gaucha 3 (Thiago Padilla-Ezequiel Agüero 2) / Los Titanes FC 2 (Renzo Flores-Eduardo Canquel).
6ª fecha
- CIPA 5 (Denis Figueroa 4-Angel Herrero) / La Súper Económica 4 (Joel Mañao 2-Brian Benítez-Héctor Cárdenas).
- Inter 1 (Julián Arias-Josiah Páez) / MyL Futsal 2 (Dante González 2).
- Saavedra Futsal 1 (Levi Fernández) / Guardianes JL 3 (Lautaro López 2-Nazareno Maurín).