Los partidos se disputaron en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.

Futsal promocional: hubo ocho juegos de la fase regular del Clausura

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La Asociación Promocional de Fútbol de Salón disputó durante la semana -del martes al viernes-, partidos correspondientes a la fase regular del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, la acción se desarrolló en el Gimnasio municipal 2, destacando que se disputaron dos partidos por cada jornada.

Los encuentros correspondieron a las denominaciones C-13 -octava fecha-, y C-17 -décima-, categoría que aún disputan su fase de clasificación para los cruces.

Este fin de semana, mientras tanto, continuará la acción también en el gimnasio que se encuentra ubicado en el barrio Pueyrredón.

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Panorama (martes 10 al viernes 13)

DENOMINACION C-13

8ª fecha - Zona “A”

- Lanús Infantil “A” 5 (Lisandro Hernández 4-Thiago Chaile) / Guerreros FC 1 (Benjamín Barrientos).

8ª fecha - Zona “B”

- Los Matadores 5 (Máximo Martínez 2- Franco Wynbergh 2-Joaquín Hidalgo) / Juan XXIII 0.

DENOMINACION C-17

10ª fecha

- Amigos del Poli 6 (Emanuel Medina-Brian Nieva- Matías Mercado 2-Luciano Santander 2) / Lanús CR 3 (Agustín Maripillán-Ian Villalba 2).

- Los Titanes FC 1 (Juan Ignacio Melian) / MyL Futsal 3 (Leonidas Amaya-Facundo Jorvatt 2).

- CIPA 2 (Bruno Barros-Angel Herrero) / Alma Gaucha 3 (Thiago Padilla 2-Ezequiel Agüero).

- Guardianes JL 1 (Lautaro López) / El Lobito Futsal 2 (Leonel Toledo-Luca Gómez).

- Deportivo DM 0 / Saavedra Futsal 4 (Fabricio Espinosa-Levi Fernández-Geremías Maidana-Demian Mareco)).

- La Súper Económica 2 (Lionel Crespo-Brian Benítez) / Inter 1 (Mateo Sáez).

Foto: Torneo Promocional Futsal Comodoro Rivadavia.