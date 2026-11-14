Fox Sports se va de Argentina: qué pasará con la Copa Libertadores

También se ignora el futuro de la Champions. Los trabajadores de la señal ya fueron notificados.

La señal de televisión Fox Sports dejará de emitir en Argentina a partir del 31 de enero de 2027, marcando el fin de una era en la televisión deportiva del país.

Este cierre significa un cambio significativo para los aficionados al deporte que han seguido de cerca las emisiones de Fox Sports, un canal que había renovado su imagen y su programación a principios de este año, bajo la gestión de Mediapro. La empresa había emprendido un esfuerzo notable para reimaginar el canal con nuevos contenidos y transmisiones deportivas, incluyendo programas como Telemétrico, Manos Arriba y Ojo al Caño, que se transmitían en horario premium desde estudios ubicados en el barrio de Palermo.

El motivo detrás del cierre de Fox Sports está vinculado al vencimiento de las condiciones de sublicencia establecidas tras la compra de Twenty-First Century Fox por parte de Disney. Esta última, que también es propietaria de ESPN, había acordado la intervención de Mediapro en Argentina para evitar un monopolio en el mercado de televisión deportiva.

Sin embargo, con el fin de este acuerdo, el futuro de varios eventos deportivos transmitidos por el canal ahora es incierto, abriendo la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito de la televisión y las plataformas de streaming.

Entre las competencias afectadas, se mencionan la Copa Libertadores, la Champions League, la Fórmula 1, la UFC y la Liga Endesa, entre otras. Es importante señalar que la desaparición de Fox Sports no implica necesariamente el fin de estas transmisiones en Argentina, pero se requerirá la reevaluación de los derechos vigentes para 2027.

Por ejemplo, el futuro del programa Telemétrico F1, conducido por Adrián Puente, es aún incierto, aunque podría sobrevivir gracias a su infraestructura digital, ya que cuenta con una fuerte presencia en plataformas como YouTube y diversas redes sociales.

Ante este panorama incierto, cabe preguntarse sobre el rumbo que tomará la distribución de contenidos deportivos en el país, así como el papel que jugarán las plataformas digitales en un futuro que parece estar orientado hacia el streaming, ofreciendo nuevas oportunidades pero también nuevos desafíos para los productores de contenidos y sus seguidores.