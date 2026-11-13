Se enfrentan este sábado desde las 18:20 en el Gimnasio municipal Nº 2 por el título del torneo Clausura de la Asociación Promocional de Futsal.

PM FC Azul y El Granate juegan la final de ida en la C-09 2017

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará el fin de semana con la definición del torneo Clausura 2026.

En ese contexto, la acción se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón. Este sábado, se destaca la final de ida de la denominación C-09 2017 entre PM FC Azul y El Granate, prevista para las 18:20.

Por la misma categoría y abriendo la programación, jugarán por el tercer puesto y a partir de las 16, El Lobito Infantil y Los Matadores.

La programación también tendrá dos semifinales revancha de la C-11 2016, y partidos de la fase clasificatoria en C-15 y en C-17.

El domingo, mientras tanto, continuará la acción, pero a partir de las 14, con partidos en diferentes instancias, donde sobresale la final de ida de la C-07 2019, entre El Lobito Infantil y Asturiano.