Competirá con nueve deportistas este fin de semana en la 24ª edición que se desarrollará en el CeNARD de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Escuela de Karate-Do Itosu kai cierra la temporada en el Nacional Clausura

El equipo de competencia de la Escuela de Karate-Do Itosu kai, integrado por nueve deportistas, competirá este fin de semana en la 24ª edición del Torneo Clausura que se desarrollará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El certamen nacional es organizado por la Federación Metropolitana de Karate y fiscalizado por la Federación Argentina de Karate (FAK).

Los karatekas de la ciudad que participarán son: Franco Moroncini, Leonardo Moroncini, Constantino Bufi, Guadalupe Diz, Victoria Gallardo, Bautista Alloi, Melina Yapura, Germán Paredes y Matías Iglesias.

Dicho torneo es uno de los más importantes del circuito nacional, dado que es la última fecha y por la cual se definirán los puestos finales de las categorías, que serán los que definan a los integrantes de la selección argentina 2027 en todas sus categorías.

“Viajamos con cuatro competidores que van con el objetivo de mantener su actual posicionamiento dentro de la selección argentina. El resto del grupo buscará el mejor resultado para poder acceder a una de las plazas pendientes para el 2027”, explicó Daniel Moroncini.