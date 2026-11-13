El boxeo le rinde homenaje a Jorge "Locomotora" Castro

La noche de pesados se realizará este viernes a las 21 en el Gimnasio municipal 1. Habrá diez campanadas en honor al excampeón mundial de los medianos.

Este viernes, desde las 21, Piñas del Sur Producciones, con Vicente Arisnabarreta como referente, organiza una velada boxística en el Gimnasio municipal N° 1. El festival contará con un doble fondo profesional, la presencia estelar del reconocido periodista Osvaldo Príncipi como invitado especial, y habrá diez campanadas en homenaje a Jorge Fernando "Locomotora" Castro.

La cartelera amateur precederá a dos combates profesionales en la categoría pesados. El comodorense por adopción Jonathan Sauco (5-2) se medirá a seis rounds ante el bonaerense Gonzalo Roldán (1-10-2). Además, el local Darío Alcapán (1-2) enfrentará a cuatro vueltas al santiagueño Ramón Ibarra (3-8-1) en el cuadrilátero de Aristóbulo del Valle y Viamonte.

La velada servirá para honrar la memoria del ídolo nacido en Caleta Olivia el 18 de agosto de 1967, fallecido el último 14 de octubre a los 59 años. El excampeón mundial mediano AMB, Jorge Fernando Castro, se retiró en el 2007 con un récord de 130 triunfos (90 KO), 11 derrotas y 3 empates, y este viernes en el mismo ring comodorense que lo vio brillar se rinde tributo a su legado de valentía y carisma.

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Programa

- Fabricio Villafañe vs Isaías Vásquez

- Tomás Salati vs Emanuel Ortega

- Mateo Gramajo vs Sergio Devincenzi

- Agustín Pérez vs Gonzalo Montiel

- Maico Neira vs Matías Barcia

- Geremías Magán vs Junior Torres

- Daniel Bustos vs Franco Ahumada

- Alexis Alvarez vs Cristian Correa

Doble fondo profesional 4 rounds:

Darío Alcapán vs Ramón Ibarra

Jonathan Sauco vs Gonzalo Roldán.