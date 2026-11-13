El boxeo le rinde homenaje a Jorge "Locomotora" Castro

Este viernes, desde las 21, Piñas del Sur Producciones, con Vicente Arisnabarreta como referente, organiza una velada boxística en el Gimnasio municipal N° 1. El festival contará con un doble fondo profesional, la presencia estelar del reconocido periodista Osvaldo Príncipi como invitado especial, y habrá diez campanadas en homenaje a Jorge Fernando "Locomotora" Castro.
La cartelera amateur precederá a dos combates profesionales en la categoría pesados. El comodorense por adopción Jonathan Sauco (5-2) se medirá a seis rounds ante el bonaerense Gonzalo Roldán (1-10-2). Además, el local Darío Alcapán (1-2) enfrentará a cuatro vueltas al santiagueño Ramón Ibarra (3-8-1) en el cuadrilátero de Aristóbulo del Valle y Viamonte.
La velada servirá para honrar la memoria del ídolo nacido en Caleta Olivia el 18 de agosto de 1967, fallecido el último 14 de octubre a los 59 años. El excampeón mundial mediano AMB, Jorge Fernando Castro, se retiró en el 2007 con un récord de 130 triunfos (90 KO), 11 derrotas y 3 empates, y este viernes en el mismo ring comodorense que lo vio brillar se rinde tributo a su legado de valentía y carisma.
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Programa
- Fabricio Villafañe vs Isaías Vásquez
- Tomás Salati vs Emanuel Ortega
- Mateo Gramajo vs Sergio Devincenzi
- Agustín Pérez vs Gonzalo Montiel
- Maico Neira vs Matías Barcia
- Geremías Magán vs Junior Torres
- Daniel Bustos vs Franco Ahumada
- Alexis Alvarez vs Cristian Correa
Doble fondo profesional 4 rounds:
Darío Alcapán vs Ramón Ibarra
Jonathan Sauco vs Gonzalo Roldán.