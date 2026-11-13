Rada Tilly palpita la 4ª edición de la Carrera de Boca

La competencia se desarrollará este domingo a partir de las 10 de la mañana.

La villa balnearia Rada Tilly se prepara para vivir una auténtica fiesta del running este domingo 15 de noviembre de 2026, cuando a partir de las 10:00 se ponga en marcha la 4ª edición de la Corrida de Boca. Los atletas se reunirán en la costanera local, en la intersección de Coronel Piedrabuena y Avenida Armada Argentina.

La competencia, tendrá la presencia de Boca Running Team con 12 competidores a cargo de Rosana Tempone. La carrera es oficial y cuenta con el aval del Club Atlético Boca Juniors, ofrece dos alternativas diseñadas para distintos niveles de exigencia: una prueba participativa de 6 kilómetros y la exigente distancia competitiva de 12 kilómetros, la cual comprende dos giros al circuito callejero. Llegarán atletas de Río Gallegos, Puerto Deseado, Caleta OIivia, Las Heras, Pico Truncado, Perito Moreno, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Habrá premiación especial para el Top 3 de cada una de las categorías divididas por franjas de cinco años, tanto en la rama femenina como en la masculina. Y están confirmados los destacados atletas locales, que cuentan con el apoyo de Comodoro Deportes, Mario y David Rodríguez.

El domingo el circuito costero, junto a la Secretaría de Deporte y Turismo de Rada Tilly se vestirá de azul y oro para recibir a los atletas, recordando que el año pasado hubo 350 inscriptos y hoy se está superando esa marca.