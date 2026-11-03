Vanesa Luque y Miguel Licanqueo ganaron la 5ta. Corrida Solidaria María Auxiliadora

Fueron los vencedores de la prueba competitiva de 6 Km. También se realizó una caminata de 2K, en un evento en beneficio del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El fin de semana se llevó a cabo en las adyacencias del Instituto María Auxiliadora la quinta edición de la Corrida Solidaria del IMA, en beneficio del Hospital Regional, con el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes.

Tuvo lugar una congregada caminata 2K, aunque previamente compitieron categorías formativas y el evento cerró con la competencia de 6K, donde resultaron ganadores Vanesa Luque y Miguel Licanqueo.

Luque venció con un tiempo de 27’16”, seguida por Marina Mansilla y Yanina Sesa; en tanto, Licanqueo se impuso con un tiempo de 20’19”, por delante de Leonel Chiorazzo e Imanol Goy.

En una jornada soleada y pese al viento, participaron de la caminata un centenar de personas, como así también en la modalidad 6K competitiva, que tuvo alrededor de 120 inscriptos.

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Panorama

General Mujeres

Vanesa Luque 27’16”

Marina Mansilla 27’34”

Yanina Sesa 27’42”

General Varones