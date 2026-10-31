Valentino Bonelli cerró Araucanía con una medalla de plata en 800 metros

El atleta radatillense de 15 años fue segundo en la prueba de los XXXIII Juegos de la Araucanía, que se llevaron a cabo en Chile.

El radatillense Valentino Bonelli, que cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, marcó una buena performance en atletismo, en los XXXIII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se llevaron a cabo en la Región de los Ríos (Chile).

En la pista atlética del Coliseo Municipal de Valdivia se desarrollaron las competencias atléticas de los Juegos Binacionales 2026, con una medalla de plata para Bonelli en los 800 metros, su prueba por excelencia.

Bonelli, de 15 años, ya había logrado el miércoles una medalla de bronce en los 400 metros, además mejorando su marca personal en dicha distancia. Fue una grata sorpresa el tercer puesto del atleta radatillense, ya que compitió ante otros corredores de más edad y logró un 50,13, fijándose una nueva mejor marca personal.

Además de las medallas de bronce en 400 metros y plata en 800, Valentino Bonelli compitió en la posta 4x400 donde obtuvo el cuarto lugar. Con estos buenos resultados, ahora Bonelli apunta al Campeonato Sudamericano U18, que se llevará a cabo en Cuenca (Ecuador) del 11 al 13 de diciembre.