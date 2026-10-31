Waiwen también festejó ante Sonder Rosario 3-1

Se impuso con sets de 25-16, 23-25, 30-28 y 25-23. De esa manera, logró dos victorias y una derrota en el 1º Tour de la Superliga Argentina de Vóleibol.

Waiwen de Comodoro Rivadavia le ganó este sábado 3-1 a Club Sonder Rosario y de ese modo, hilvanó su segunda victoria en fila, en el 1º Tour de la Superliga Argentina de Vóleibol, que se juega en Monteros, Tucumán.

El elenco, que conduce el cordobés Lisandro Luppo, que venía de vencer 3-0 a Vélez Sarsfield, este sábado se impuso con parciales de 25-16, 23-25, 30-28 y 25-23.

El goleador y figura del partido resultó el opuesto misionero Wilson Costa, autor de 16 puntos, siendo el máximo anotador del juego en el Polideportivo Municipal Monteros.

Además, Marcos Richards y Lucas Méndez, ambos con 16 tantos, lo secundaron en el goleo del elenco de la provincia de Chubut.

En el conjunto rosarino, que venía de vencer a 3-1 a San Lorenzo, sus mejores hombres resultaron Tomás Carrizo y Juan De Cerchio, los dos con 17 puntos.

Tras el jueves, Waiwen, que en este Tour lo arrancó con derrota ante River Plate 3-0, se posicionaba en el lote de abajo entre los diez equipos que conforman la máxima categoría del vóley argentino, pero con los dos triunfos mencionados ahora el equipo de Comodoro se ubica entre los primeros puestos -marcha segundo- y expectante rumbo a la siguiente gira.

El Tour 2 será del 12 al 15 de noviembre en el Polideportivo Gorki Grana de la localidad de Morón (Buenos Aires). Allí, justamente hará de local Ciudad Vóley, último subcampeón de la Liga Argentina, que será el primer rival de Waiwen el jueves a las 21.

Luego, el viernes 13, también a las 21, el conjunto comodorense se medirá ante Ferrocarril Oeste; descansará el sábado 14 y el domingo 15 cerrará el tour con el partido ante Boca Juniors a las 15.

Todos los partidos se pueden ver por la señal de Fox Sports, como así también por YouTube a través del canal oficial de la ACLAV.