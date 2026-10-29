El equipo comodorense no pudo ante el “Millonario” con quien perdió con parciales de 18-25, 20-25 y 28-30.

Waiwen cayó 3-0 ante River por la Superliga de Vóleibol

Waiwen de Comodoro Rivadavia perdió este jueves ante River Plate por 3-0 en el marco de la primera fecha del Tour 1 de la Superliga Argentina de Vóleibol que dio comienzo en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.

El elenco, que dirige el cordobés Lisandro Luppo, cayó con parciales de 18-25, 20-25 y 28-30.

En el conjunto de Núñez, el brasileño Willian Goncalves con 24 puntos -cuatro de bloqueo- fue el goleador del juego.

Mientras que en el equipo chubutense, los destacados resultaron el punta receptor Marcos Richards y el opuesto misionero Wilson Acosta, ambos con 13 unidades.

La acción arrancó en horas de la mañana, con victoria de Ciudad Vóley de Buenos Aires ante Boca Juniors, también en sets corridos (24-26, 19-25 y 19-25).

La primera jornada sigue desde las 18 con UPCN San Juan-Ferro Carri Oeste y se cerrará con Monteros-Vélez Sarsfield.

Waiwen volverá a presentarse este viernes desde las 18 ante Vélez, en partido que podrá verse por la señal de Fox Sports.

Mientras que el sábado, su rival será Club Sonder Rosario a quien enfrentará a partir de las 15.