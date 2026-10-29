Se ultiman detalles de cara al Desfile del Deporte 2026

Será el domingo 15 de noviembre por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia, reuniendo a todas las disciplinas y deportistas de la ciudad.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, vienen manteniendo una serie de reuniones con instituciones deportivas con vistas a la planificación del Desfile del Deporte 2026.

El mismo será el domingo 15 de noviembre por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia y reunirá a más de sesenta disciplinas deportivas, junto con el deporte destinado a personas con discapacidad. La concentración es a partir de las 10:00 hs.

El último martes, nuevamente, en el Hotel Deportivo, los funcionarios de la cartera deportiva del municipio se reunieron con distintas instituciones deportivas y dirigentes en el marco de lo que será la organización del Desfile del Deporte 2026. En el encuentro, los dirigentes plantearon inquietudes y propuestas ante la fiesta deportiva para Comodoro.

Tomás Barrios Díaz, exponente de la natación en aguas gélidas, uno de los deportistas que fue parte de la reunión dijo que el desfile deportivo “es una oportunidad para que la comunidad conozca que existe esta disciplina, que somos varios de Comodoro, de Chubut, que tenemos buena presencia, buenos resultados. Estamos súper contentos por la invitación”.

Mario Morón, presidente del Tiro y Pelota Auto Club (TyPAC), por su lado, reconoció la iniciativa de la cartera de Deportes y expresó que “me agrada muchísimo, me conmueve porque yo pude vivir ese primer desfile, en el año 2007. La belleza del momento me sorprendió, el impacto de la gente mirando a los deportistas, lo grato de desfilar. Me parece una idea genial que la hagan renacer, que la potencien y tiene el apoyo de nuestro club. Será un evento hermoso”.

Jorgelina Fernández, en representación del Equipo Municipal de Natación, se mostró expectante por el evento: “Esperamos que sea una gran fiesta, ansiosos por transmitir a los padres de la comisión las novedades. La cantidad de nadadores que tenemos y va creciendo cada vez más, estamos contentos por la iniciativa”.

Darío Siares, instructor y referente de calistenia, también se refirió al desfile deportivo y en un primer momento agradeció a las autoridades de Comodoro Deportes “porque nos tienen en cuenta, si bien la calistenia no es muy conocida en la ciudad, pero si a nivel mundial, nosotros lo que estamos haciendo es que la gente empiece a conocer lo que es la calistenia, porque es la base de cualquier deporte y sería bueno poder transmitir eso a toda la ciudad”.