Platense eliminó por penales a Atlético Tucumán y jugará la final

Tras el empate 1-1 en los 90, el "Calamar" se impuso en los penales y avanzó por primera vez a la final del certamen. Espera por Boca o Banfield.

Platense se metió este miércoles en la gran final de la Copa Argentina 2026, donde esperará por el ganador del cruce entre Boca y Banfield, luego de igualar 1-1 frente a Atlético Tucumán en los 90 minutos e imponerse por 5-4 en la definición por penales disputada en Salta.

El "Decano" había tomado la ventaja en el primer tiempo de la mano de Renzo Tesuri, pero el "Calamar" reaccionó a poco de iniciado el complemento y alcanzó la paridad a través de Nicolás Retamar.

Tras una tanda desde los doce pasos prácticamente perfecta, el arquero Juan Pablo Cozzani se vistió de héroe al contener el disparo de Gabriel Compagnucci, dejándole la responsabilidad a Guido Mainero, quien no falló en la ejecución decisiva y desató el festejo de la gente de Vicente López.

El “Decano” llegaba envalentonado tras vencer por 1-0 a Tigre en Victoria, por el Torneo Clausura. Ese resultado le permitió escalar al décimo puesto de la Zona B y ubicarse a dos puntos de los puestos de playoffs, a falta de dos fechas para que culmine la etapa regular.

En tanto, el “Calamar”, que dejó en el camino a Estudiantes en cuartos de final, llegaba en alza tras conseguir una importante victoria ante Gimnasia de Mendoza, luego de encadenar siete partidos sin triunfos en el torneo doméstico. Ahora Platensedefinirá el título ante Banfield o Boca, que se medirán el próximo 14 de noviembre.

Formaciones de Atlético Tucumán vs. Platense por la Copa Argentina

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Horario y televisación

Hora: 21.15.

Estadio: Padre Ernesto Martearena de Salta.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Héctor Paletta.

TV: TyC Sports.