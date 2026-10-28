El “Millonario” derrotó 2-1 a Flamengo de Brasil, mientras que el “Xeneize” cayó por idéntico marcador ante el Ajax de Países Bajos y ya no podrá luchar por la Copa de Oro.

River se metió en las semis de la Messi Cup y Boca fue eliminado

El equipo Sub 16 de River Plate se clasificó este miércoles para jugar una de las semifinales de la segunda edición de la Messi Cup 2026, que se disputa en Miami, Estados Unidos, mientras que Boca Juniors quedó eliminado en los cuartos de final.

En ese contexto, el “Millonario”, le ganó a Flamengo de Brasil por 2-1 y está entre los cuatro mejores en busca de quedarse con la Copa de Oro.

El equipo argentino comenzó perdiendo el partido por el gol de Joao Silva. Sin embargo, el elenco de Núñez dio vuelta la historia y con tantos de Bautista Burgueño y Jorge Sosa Ibarra, se terminó quedando con la victoria y el pase a las semis, donde lo espera el Atlético Madrid de España, que dejó en el camino al Barcelona -del mismo país- al vencerlo por 3-1.

Distinta suerte corrió Boca Juniors, uno de los tres clubes argentinos -el otro es Newell’s Old Boys que jugará por la Copa de Plata- en el certamen que organiza el crack Lionel Messi.

El “Xeneize” no pudo con el Ajax de Países Bajos con quien cayó por 2-1 y de esa manera no pudo llegar a las semifinales.

Los tantos de los neerlandeses los marcaron Quincy Nelisse y Elphendrich Rijsenburg, éste a cinco minutos del final. El gol del elenco argentino lo marcó Benjamín Di Risio con una definición de chilena.

De esa manera, River, quien es el defensor del título, jugará este sábado desde las 16 una de las semifinales ante el Atlético Madrid, mientras que Ajax, se las verá a partir de las 18 con Palmeiras de Brasil, que goleó 6-3 al Benfica de Portugal.