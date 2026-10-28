Argentina, con la comodorense Emma Díaz en su plantel, cayó 5-4 ante Ghana y quedó eliminada en los octavos de final del certamen que se juega en Marruecos.

La Sub 17 femenina perdió en los penales y se despidió del Mundial

La Selección argentina Sub 17 de fútbol empató 1-1 ante Ghana en los octavos de final y cayó 5-4 en la definición por penales quedando así eliminado de la Copa del Mundo, que se disputa en Marruecos.

El partido, que se jugó en el Complejo de Fútbol Mohammed VI de Rabat, tuvo el arbitraje de Emanuela Rusta de Albania.

En el segundo tiempo, la defensora comodorense Emma Aitana Díaz ingresó a los 68’ en lugar de Mía Gamarra.

En el arranque del encuentro, la Albiceleste tuvo chances para poder ponerse en ventaja pero no logró concretarlas. A los 15, Ghana encontró espacio en el sector izquierdo del ataque y, tras un buen desborde que terminó con centro atrás, Cynthia Obinsrewuo definió para poner el 1-0.

El trámite de la primera parte fue de ida y vuelta. Bianca Virga evitó que Ghana amplíe la ventaja y la Albiceleste también inquietó en el área rival, pero el resultado no se movió hasta el entretiempo.

La segunda parte comenzó con el mismo ritmo de ida y vuelta, pero las emociones se fueron apagando. Sin embargo, el tramo final fue apasionante. La Albiceleste, tras la expulsión de Hajara Adam, tomó las riendas del partido y logró conseguir el empate con el tanto de su goleadora Mercedes Diz, para llevar la definición a los penales.

Allí, desde los 12 pasos, la selección de Ghana se impuso 5-4 se metió en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Oriana Gómez tiró el segundo penal por arriba del travesaño, Bianca Virga no pudo contener ninguno, mientras que para Argentina convirtieron Lola Conde, la capitana Agustina Maldonado y Julia Vinhas.

Histórico torneo del seleccionado femenino, que ha representado a la camiseta celeste y blanca de la mejor manera.