Fue 5-1 ante Marruecos, con tres goles de Mercedes Diz, uno de Josefina Galarza y otro de Julieta Aguilar. La comodorense Emma Díaz entró en el segundo tiempo.

Argentina goleó y está en los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17

La Selección Argentina Femenina Sub 17, de fútbol, con la comodorense Emma Díaz que entró en el segundo tiempo, hizo historia: tras la contundente victoria 5-1 ante Marruecos, el equipo dirigido por Christian Meloni obtuvo su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo de la categoría.

El partido, que se jugó en el Complejo Mohammed VI de Rabat, tuvo el arbitraje de la mexicana Karen Hernández.

En el primer minuto de juego, un error en salida casi le cuesta caro a la Albiceleste que empezaba perdiendo con el tanto de Nessma Mouradi. Sin embargo, a través del el sistema de asistencia arbitral por video, el gol de Marruecos fue bien anulado por invasión del área chica en el saque de arco.

A los 13, Argentina respondió con un centro perfecto de Violeta Alvarez desde la izquierda que encontró la cabeza de Mercedes Diz, para poner el partido 1-0.

La Albiceleste siguió buscando el arco rival. No se conformó con la ventaja mínima y tuvo varias situaciones para ampliar la ventaja. Hasta que a los 28, llegó el segundo: Mercedes Diz presionó a una dubitativa defensa que se chocó con su propia arquera, robó y definió con el arco vacío.

Las de Meloni no perdonaron. Josefina Galarza también se fabricó su oportunidad, vio un hueco y disparó de larga distancia para ponerla por encima de la adelantada arquera marroquí y marcar así el 3-0.

Parecía que el primer tiempo se moría, pero iba a haber más: Diz, otra vez, vio a la arquera adelantada y definió a colocar de larga distancia para el 4-0 antes del descanso.

En el arranque del complemento, un rechazo de Julia Vinhas terminó rebotando en Nessma Mouradi, que esta vez sí pudo abrazarse con la red y descontó para el 4-1.

Marruecos intentó hacerse de la pelota e ir por la épica, pero no estuvo ni cerca. Argentina volvió a golpear con un tremendo remate de Julieta Aguilar, inatajable para la arquera rival.

Victoria 5-1 de la Selección Argentina y clasificación histórica en el Mundial Sub 17 femenino. Ahora, deberá esperar a su rival de octavos de final del próximo martes.