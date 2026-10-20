Argentina y Emma Díaz lograron su primer triunfo en un Mundial Sub 17

La selección nacional femenina, con la defensora comodorense de titular, venció 2-0 a Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de Marruecos.

Con la defensora comodorense Emma Aitana Díaz de titular, la selección argentina femenina Sub 17 de fútbol venció este martes 2-0 a Nueva Zelanda y de ese modo logró su primera victoria en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Marruecos.

Cabe destacar que la defensora Díaz, futbolista de Boca Juniors, jugó todo el partido desde el inicio.

El encuentro, que se jugó en el Complejo de Fútbol Mohammed VI de Rabat, fue arbitrado por la estadounidense Natalie Simon. Los dos goles del triunfo “albiceleste” fueron obra de Mercedes Diz.

El primer tanto del combinado nacional llegó sobre el final de la primera parte. A los 41 minutos, la delantera de River Plate, Mercedes Diz abrió el marcador. La joven futbolista amplió la ventaja a los 23 del complemento.

El triunfo es el primero en la cita mundialista y también de la historia de la categoría en la Copa del Mundo, a la que accedió este año por primera vez. El primer partido fue derrota 2-1 ante Alemania y el próximo partido será el viernes ante el local Marruecos.