Jorge Alí y Javier Gaitán lideraron en el 5º torneo de la modalidad FBI

Fueron los ganadores del certamen que se desarrolló el último sábado en el Círculo de Caza Mayor General Lagos.

Durante una soleada y apacible mañana y tarde del sábado pasado, en un marco que superó las 20 participaciones totales, el Círculo de Caza Mayor General lagos continuó con la serie de torneos de la popular disciplina FBI. Esta vez el torneo denominado “El Nuevo Coyote Pesca” y el auspicio de Ferretería 41, coincidió con el quinto evento de la modalidad FBI.

Con cuarenta disparos totales distribuidos en 8 series despertaba la curiosidad sobre quien de los participantes se iba a mantener mejor con el correr de las fechas. La categoría de Pistolas fue dividida en dos: Miras Abiertas y Holográficas (Optics) donde a esta última concurrieron tres participantes diferencia de la primera fecha mucho más concurrida.

De todos los deportistas, varios lograron los 40 impactos en los blancos. Primero los obtuvo Franco Rivero que desde bastante temprano sorprendía a todos en pistola con miras abiertas. En revólver, Enrique Pritchard también pisaba fuerte con 40 impactos usando un S&W calibre 45, algo inusual para esta modalidad.

La categoría que más deportistas agrupó fue la de miras abiertas, donde como se adelantara Franco Rivero venía punteando hasta la llegada de Jorge Alí que también obtendría 40 impactos y el primer puesto sobre Rivero mediante desempate por puntos, siendo ambos las personas con más impactos de la fecha en esa categoría. También de excelente participación le siguió el grupo de los 38 y 37 impactos. Allí se agruparon Marcos Fernández, Claudio Enriori, y Enrique Pritchard. Un poco más atrás quedaban José Barbetta. Ignacio Lecumberri, Raúl Ortíz, Eric Cruz y Matías Fernández.

Por el lado de las pistolas con miras holográficas solo Javier Gaitán volvió al triunfo con 39 impactos. El resto de los tiradores, todos llegaron a los 38 impactos, definiéndose las posiciones por puntos según el siguiente orden: Jorge Altuna, Luis Martínez y Carlos Relly. El nivel de competencia fue bastante elevado en esta categoría, evidentemente.

Por el lado de los revólveres la participación no fue tan abundante pero igual se vieron lindos ejemplares de Smith & Wesson y Taurus.

Jorge Alí aquí volvía a sorprender a todos obteniendo 40 impactos, posición que se definió a su favor por puntos sobre los 40 impactos de Enrique Pritchard. Una grata sorpresa en esta categoría fue la reaparición de Oscar Nieva quien a pesar del lago tiempo de ausencia en la disciplina pudo hacer la nada despreciable cantidad de 37 impactos, ubicándose en un excelente tercer lugar por sobre los 31 impactos de Claudio Enriori, los 30 de Jorge Altuna y los 25 de Ignacio Lecumberri.

Un párrafo aparte merecen dos socios que se quedaron sin poder competir al vencerse el horario de inscripción. Lamentablemente Alejandro Lucero y Kevin Purtscher no pudieron demostrar su talento en esta disciplina aunque ya venían bastante felices de su pasada participación en el nacional de Tiro Práctico en Lomas de Zamora durante el fin de semana largo pasado.

Así fue como esta vieja modalidad de los agentes del FBI ahora se transformó en una disciplina civil de alta competencia, pero apta para todos los legales tenedores de pistolas semiautomáticas y revólveres de grueso calibre.

De esta manera el Círculo de Caza vuelve al ruedo con el FBI con una serie de torneos 2026, ampliando el espectro deportivo del tiro comodorense que podrá participar en esta popular disciplina que llegó para quedarse.

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Panorama

DIVISION PISTOLA MIRAS ABIERTAS

Jorge Alí 40 impactos / 190 puntos

Franco Rivero 40/167

Marcos Fernández 38/170

Claudio Enriori 37 / 171

Enrique Pritchard 37 / 165

José Barbetta 36/150

Ignacio Lecumberri 33 / 124

Raúl Ortíz 30 / 118

Eric Cruz 27 / 104

Matías Fernández 24/97

DIVISION PISTOLA MIRAS HOLOGRAFICAS (Optics)

Javier Gaitán 39 impactos / 177 puntos

Jorge Altuna 38/170

Luis Martínez 38 / 170

Carlos Relly 38 / 167

DIVISION REVOLVER

Jorge Alí 40 impactos / 195 puntos

Enrique Pritchard 40 / 180

Oscar Nieva 37 / 147

Claudio Enriori 31 / 133

Jorge Altuna 30 / 120

Ignacio Lecumberri 25 / 97

RANKING A CINCO FECHAS

Pistola, Miras Abiertas

Fernández 192 impactos, Rivero 189, Pritchard 187, Barbetta 184, Carreño 143, Chinni 113, Dos Santos 110, Vázquez 105, Fernández 96, Purtscher 76, Lecumbarri 67, Kraser 64, Ortíz 60, Alí 40, Enriori 37, Lucero 33, Cruz 27, Curi 27, Cusumano 22, Nadini 12, Schemeisser 6.

Pistola Optics

Martínez 195 impactos, Relly 185, J. Altuna 148, Gaitán 116, J.L. Altuna 40

Revólver

Pritchard 195 impactos, J. Altuna 125, Gaitán 62, Lecumberri 25, Curi 20, Nadini 0.