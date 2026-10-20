El certamen, que se desarrollará este sábado desde las 19, es para todas las categorías, aunque lo más relevante será el Regional de la Milla en Pista.

Después de 47 años vuelve un Torneo Nocturno de Pista y Campo a Comodoro

Este sábado se realizará un Torneo Nocturno de Pista y Campo en Comodoro Rivadavia. Todas las categorías estarán participando en la pista de solado sintético en km 4. El certamen será para todas las categorías, aunque lo más relevante será el Regional de la Milla en Pista (1.609 metros). El inicio está previsto a partir de las 19.

Sin duda, el certamen gana en relevancia porque luego de 47 años retorna a Comodoro Rivadavia un evento de estas características, con modalidad nocturna. El último, recuerdan los dirigentes, en especial Ramón Flores, presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut, fue en el año 1979, en la oportunidad de la inauguración del Campeonato Nacional de Mayores, en la pista Municipal, que en ese tiempo se llamaba Estadio YPF.

Este miércoles se cierran las inscripciones a las 23:59, por lo tanto, todos los atletas pueden inscribirse en el sitio oficial: https://aasch.com.ar/ ; luego de ingresar, van al apartado de inscripciones y pueden realizar el trámite.

El Torneo de Pista y Campo “Torneo Nocturno” 2026 estará organizado por la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut (AASCh). Se compite el sábado a partir de las 19.

Cabe recordar a los atletas y entrenadores que no se realizan más inscripciones presenciales el día de la competencia. Las mismas deberán efectuarse de forma virtual y anticipada, sin excepción.

Pruebas por categoría

-U12 (2015-16): 50m - 150m - Largo - Lanzamiento de Pelota

-U14 (2013/14): 80m - 150m - Largo - Jabalina

-U16 (2011/12): 80m - 200m - Largo - Jabalina

-U18 (2009/10): 100m - 200m - Milla - Largo - Jabalina

-U20 (2007/08): 100m - 200m - Milla - Largo - Jabalina

-Mayores (2006 y anteriores): 100m - 200m - Milla - Largo - Jabalina

Inscripción (Costos)

U12, U14 y Escolares: Anticipada: Gratis.

U16 a U20

Clubes afiliados - Anticipada: $7.000

Atletas libres - Anticipada: $9.000

U23 y Mayores

Clubes afiliados - Anticipada: $10.000

Atletas libres - Anticipada: $12.000

Cronograma de Pruebas:

Pruebas de Pista

19:00 — 150m (Categorías: U12 - U14)

19:15 — 200m (Categorías: U16 a Mayores)

19:30 — Milla - Femenino (Categorías: U18 a Máster)

20:00 — Milla - Masculino (Categorías: U18 a Máster)

20:30 — 50m (Categoría: U12)

20:40 — 80m (Categoría: U14)

20:50 — 80m (Categoría: U16)

21:00 — 100m (Categorías: U18 a Mayores)

Pruebas de Campo

19:00 — Pelotita (Categorías: U14 a Mayores)

19:00 — Jabalina (Categorías: U12 a Mayores)

19:10 — Largo (Categorías: U12 - U14)

20:20 — Largo (Categorías: U16 hasta Mayores).