El 7º torneo contará con una de las máximas autoridades que tiene el karate mundial. Se realizará este sábado y domingo en el Gimnasio municipal 1.

El Patagónico de Karate tendrá presencia de lujo con el Sensei José García Maañón

Organizado por la Asociación Chubutense de Karate Deportivo y fiscalizado por la Federación Chubutense de Karate, que preside el sensei Daniel Moroncini, este fin de semana se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº1 una nueva edición del Torneo Patagónico de Karate.

Está confirmada la presencia de deportistas de Río Negro, Santa Cruz y Chubut, con un total de 150 competidores inscriptos que participarán en las modalidades de kata y kumite.

La actividad comenzará el sábado, a partir de las 10, con el seminario deportivo a cargo del tricampeón panamericano y actual entrenador nacional de las selecciones juveniles de Argentina, Franco Icasati.

A su vez, el domingo 25 será el turno de la competencia, donde está prevista la presencia de una de las máximas autoridades del karate mundial.

La referencia es para el Sensei José García Maañón, quien es vicepresidente de la Federación Mundial de Karate (WKF), presidente de la Confederación Sudamericana de Karate (CKS) y presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK).

García Maañón, quien también es integrante del Consejo Ejecutivo del Comité Olímpico Argentino (COA), estará junto a seis jueces de categoría internacional y jerarquizarán la 7ma edición del Torneo Patagónico de Karate.

Cabe destacar que, el certamen figura dentro del calendario oficial de la Federación Argentina de Karate como Torneo (Q2), por lo cual otorga puntos de ranking a los ganadores.

"Estamos trabajando desde principio de año en la coordinación y organización de este Patagónico, para que una vez más el karate sureño refuerce sus bases y muestre el crecimiento que viene teniendo estos últimos años en el circuito oficial nacional de la Federación Argentina de Karate (FAK)”, indicó Moroncini.

Y agradeció “la colaboración del Ente Comodoro Deportes, bajo las órdenes de Hernán Martínez, por apoyar esta competencia”.