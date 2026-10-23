Mercegué Aerobics cierra la temporada con dos competencias de primer nivel

Maira Velásquez disputará el Panamericano de Brasil y cinco gimnastas estarán en la Final Nacional Federativa de Córdoba.

Integrantes de Mercegué Aerobics visitaron al presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para juntos trabajar en la finalización del calendario 2026, basado primordialmente en dos competencias de primer nivel.

Es que Maira Velásquez obtuvo su clasificación para el Panamericano de gimnasia aeróbica que se realizará, del 13 al 15 de noviembre, en Aracaju, Brasil. La atleta local competirá en la categoría Sénior en las modalidades Aerodance y Trío Deportiva.

Posteriormente, las gimnastas Valentina Ferreyra, Olivia Soto, Mía Aguilar, Eimy Cárcamo y Julieta Pardo estarán en la Final Nacional Federativa que tendrá lugar, del 7 al 13 de diciembre, en el club General Paz Juniors de Córdoba.

“Vinimos a visitar y a charlar con Hernán (Martínez) para cerrar el calendario anual que tenemos. Hablamos puntualmente por la gimnasta Maira Velásquez que competirá en noviembre en el Panamericano de Brasil”, comenzó Sonia Mercegué.

“Maira tuvo muy buenos resultados en el Sudamericano, donde obtuvieron medalla de plata, así que ahora apuestan también a lograr un podio representando a Argentina con el grupo Aerodance y Trío en este nuevo desafío que es el Panamericano”, añadió.

“Por otro lado tenemos a cinco gimnastas que viajarán a la Final Nacional Federativa, ellas son categoría Desarrollo Nacional, y vienen compitiendo a nivel federativo. Si bien son pequeñas, tienen años de estar compitiendo en este sistema, están en un buen nivel y apostamos a que puedan traer podios desde Córdoba”, finalizó la referente de Mercegué Aerobics.