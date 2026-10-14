Comodoro fue sede del segundo Provincial de Gimnasia Aeróbica

En las instalaciones del Gimnasio municipal Nº1 tuvo lugar el 2º Torneo Provincial de Gimnasia Aeróbica, con la participación de escuelas de distintas localidades de la provincia y escuelas municipales de la ciudad. Además de la competencia, se brindó reconocimiento a las atletas mundialistas Mía Morcillo Vargas y Victoria Vargas, representantes del Ente Comodoro Deportes, junto a su entrenadora Vanina Rapiman.
Fue una extensa jornada con casi noventa rutinas, en un encuentro que reunió a deportistas, entrenadores y jueces, promoviendo el crecimiento de la gimnasia aeróbica, el intercambio deportivo y el trabajo conjunto entre las distintas instituciones.
Participaron las escuelas Entrenar de Puerto Madryn, a cargo de Ariana Palacio; MR de Rada Tilly, con Marcela Ramos y Sofía Valenzuela; Mercegue Aeróbics, con Sonia y Estefanía Mercegue y Agostina Jhansen; y SL, con Samanta y Gimena Latorre y Thaira Cayupel.
También estuvieron las escuelas municipales de Comodoro Rivadavia: CPB San Martín, con Luciana Rasguido y Silvina Sartorio; Ciudadela, con Antonella Díaz; Gimnasio Municipal N.º 1, con Melisa Obando, Camila Sánchez y Abril Curaqueo; y Gimnasio Municipal N.º 4, con Vanina Rapiman, Giovanna Urtubey y Antonella Leal.
El torneo contó con la participación de juezas provinciales: Gimena Latorre, Silvina Sartorio, Sonia Mercegue y Estefanía Mercegue; la jueza nacional Samanta Latorre; y la jueza internacional Marcela Ramos, quienes tuvieron a su cargo la evaluación de las rutinas presentadas.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue el reconocimiento a Mía Morcillo Vargas y Victoria Vargas, atletas que viajaron al Mundial de Gimnasia Aeróbica, y a su entrenadora, Vanina Rapiman, en reconocimiento a su dedicación, compromiso y acompañamiento durante este importante proceso deportivo.
Este selectivo dio lugar a la participación de la final nacional, que se desarrollará en Córdoba del 8 al 13 de diciembre.
El 2º Provincial reafirma la importancia de estos espacios de encuentro para fortalecer la disciplina, acompañar el desarrollo de los atletas y continuar impulsando el crecimiento de la gimnasia aeróbica en toda la provincia.
Desde la organización agradecieron a todas las escuelas participantes, entrenadores, jueces, deportistas y familias por el compromiso y el acompañamiento, fundamentales para hacer posible esta jornada deportiva, como así también destacaron el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes hacia la disciplina, y por seguir apostando a su crecimiento.
Foto: Prensa Comodoro Deportes.