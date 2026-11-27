La gimnasta de Mercegué Aerobics, que representó al país y a la Federación de Gimnasia del Chubut, tuvo un año de mucho crecimiento y grandes actuaciones en el Sudamericano de Buenos Aires y en el Panamericano de Brasil.

A principio del 2026, Maira Velásquez fue convocada para integrar un equipo de alto rendimiento de Gimnasia Aeróbica junto a otras gimnastas de Buenos Aires. Desde entonces, comenzó una exigente preparación con viajes mensuales a la capital, para entrenar y perfeccionarse junto a sus compañeras.

En mayo, cuando el equipo compitió en Mendoza, lograron ubicarse entre los mejores del país y obtuvieron la clasificación en Trío y Aerodance Senior para el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica y a la Copa Sudamericana de Clubes de Buenos Aires.

En el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), el equipo de Maira se consagró subcampeón en la modalidad Aerodance Senior.

Posteriormente, en el Campeonato Panamericano y la Copa Panamericana de Gimnasia Aeróbica, realizados paralelamente en Aracaju (Brasil), Maira y Avril Morcillo Vargas (también comodorense) fueron finalistas en la modalidad Aerodance Senior, logrando un meritorio cuarto puesto.

Respecto a esa experiencia, la deportista contó que “estuvo bueno, fue difícil ya que era una coreografía que se había armado con meses de práctica, así que le pusimos todas las fuerzas y las ganas para pasar a la final. Y aunque no quedamos en el podio, volvimos muy satisfechas con el resultado de la final”.

Pero no solamente se destacó a nivel internacional, ya que la gimnasta de Mercegué Aerobics tuvo grandes actuaciones en los dos torneos provinciales de Aeróbica que se hicieron en nuestra ciudad. En el primero se colgó la medalla de oro en Individual Senior y en el siguiente se quedó con la medalla de plata.

Al momento de realizar el balance anual, Velásquez dijo que “tuve un año de mucho crecimiento, esfuerzo y aprendizaje. Viví experiencias muy lindas en el deporte, cumplí los objetivos que me propuse y también atravesé desafíos que me hicieron crecer. Me quedo con todo lo vivido y con la tranquilidad de saber que estoy cerrando una etapa para comenzar otra con nuevos objetivos”.