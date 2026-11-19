La gimnasta comodorense tuvo una destacadísima actuación en el Panamericano de Adultos de Gimnasia Aeróbica que se hizo en Aracaju, donde se quedó con la medalla de plata entre más de 50 deportistas. A su vez, cosechó cinco medallas más representando a la Selección argentina y al club Sport Aerobics.

La ciudad brasileña de Aracaju fue sede del Campeonato Panamericano de Adultos de Gimnasia Aeróbica, certamen que organizó la Confederación Brasileña de Gimnasia con el aval de la Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG) y la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

La cita internacional convocó a gimnastas de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. En la cual Comodoro Rivadavia tuvo una gran representación con Valentina Ramos Mercegué, quien logró un enorme segundo puesto en la categoría Individual.

“Todavía no lo puedo creer, estoy súper contenta y feliz. Venía con objetivos de hacer un buen papel y la verdad me llevé una sorpresa gigante después de haberlo intentado tanto, hacía mucho que la venía peleando para estar en un podio en Individual en la categoría Senior”, empezó la gimnasta.

Y describió: “En la clasificación quedé primera y en la final individual logré quedar en la segunda posición. Estoy contenta porque superé el puntaje del primer día, donde saqué 18.750 y después hice 18.900. Fue mi primer podio individual siendo subcampeona panamericana, todavía no caigo”.

“Este torneo fue muy fuerte en cuanto a competidores, hubo demasiados en todas las categorías, estaba difícil pelear el puesto. Es el primer Panamericano que a nivel personal e individual me vuelvo más que satisfecha y conforme con lo que hice, más allá de los resultados y las medallas”, agregó.

Además del tremendo logro en Individual, Valentina cosechó medallas con su club Sport Aerobics (Buenos Aires) y con la Selección argentina: Ganando dos de oro (Por Equipos Senior y Por Clubes Senior) y tres de plata (Copa de Clubes Individual Senior, Dupla Copa de Clubes y Grupo Senior).

Al momento de hacer un balance, la gimnasta contó que “hice mis pasadas disfrutándolas y sintiendo en cada segundo todo el disfrute y todo el esfuerzo que hice para llegar. Fue uno de mis torneos favoritos, de los más lindos en los que competí”.

Y añadió que “fue mi primer podio individual siendo subcampeona panamericana, subcampeona en grupo y quedamos segundos en Copa Panamericana con la dupla, así que estoy más que contenta con todas las medallas que me traje”.

“Agradezco a Dios, a mi familia, a Hernán Martínez y Comodoro Deportes, que siempre están bancando, a mi psicóloga deportiva que me contiene siempre, y obvio a toda la gente que me apoya y me acompaña a la distancia”, remarcó.

También valoró a los entrenadores Lore y Jorge, “que son los guías en este camino, en este proceso, y los que me bancaron siempre”.