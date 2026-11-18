El “Azzurro” venció 2-1 a Huracán y el “Lobo” derrotó por similar marcador a Petroquímica. De esa manera, el “Globo” clasificó a cuartos y el “Verdolaga” se quedó sin chances.

Ganaron la CAI y Jorge Newbery en el cierre de la penúltima fecha

La Comisión de Actividades Infantiles le ganó de local 2-1 a Huracán en uno de los partidos que este miércoles completó la penúltima fecha del torneo Clausura Zonal a “José ‘Portu’ Guerreiro’, del fútbol de Comodoro Rivadavia.

El “Azzurro”, que hizo de local en el estadio Domingo Perea -la cancha del club Laprida-, se impuso con goles de Benjamín Ruiz y Benjamín Pedrosa, ambos en el segundo tiempo.

El gol del “Globo” lo había marcado Yeiner Obando a los 29 minutos de la etapa inicial.

Con ese resultado, la CAI, que terminó con diez por expulsión de Leonel Freschi, tiene casi asegurado el primer lugar de la zona “B”, mientras que Huracán, pese a perder, también se metió en cuartos de final, ya que Petroquímica, que tenía mínimas chances de clasificación, este miércoles las sepultó al caer de visitante 2-1 ante Jorge Newbery.

Los goles del “Lobo”, que venía de quedar eliminado del Torneo Regional, los marcaron Franco Domínguez -de penal- y Guillermo Billalba. El gol del “Verdolaga” lo anotó Ramiro Arias, quien había convertido el transitorio empate.

De esa manera, Newbery, quien es otro de los clasificados, quedó como el club que más puntos sumó en la temporada, a falta de una fecha para el final de la fase regular del torneo Clausura Zonal A.

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Panorama de la 9ª fecha

DOMINGO 15

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 2 / Rada Tilly 0.

- Próspero Palazzo 1 / General Saavedra 0.

- Argentinos Diadema 6 / Deportivo Portugués 1.

Zona “B”

- Laprida 2 / USMA 1.

MIERCOLES 18

- Jorge Newbery 2 / Petroquímica 1.

- CAI 2 / Huracán 1.

Próxima fecha (última)

Zona “A”

- Deportivo Portugués vs Deportivo Sarmiento.

- Rada Tilly vs Próspero Palazzo.

- General Saavedra vs Argentinos Diadema.

Zona “B”

- USMA vs CAI.

- Huracán vs Petroquímica.

- Jorge Newbery vs Laprida.