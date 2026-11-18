Jorge Newbery recibe este miércoles a Petroquímica y la CAI se las verá en Laprida con Huracán. Ambos partidos del Clausura Zonal A arrancan a las 18.

Con dos partidos, este miércoles desde las 18 se cerrará la novena fecha -penúltima- del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En uno de esos partidos, Jorge Newbery recibirá a Petroquímica, mientras que Comisión de Actividades Infantiles se medirá ante Huracán.

El “Lobo” llega herido luego de quedar eliminado el último domingo ante la CAI en los cuartos de final del Torneo Regional Amateur.

En el plano doméstico, Newbery viene de caer justamente con la CAI y de esa manera quedó segundo en la zona “B” del campeonato.

Este miércoles recibirá a un Petroquímica (6), que marcha último en la zona con mínimas chances de poder clasificarse a cuartos. Para eso, debería ganar y hacer lo propio en la última fecha -justamente ante Huracán-, y esperar que el “Globo” (12) no sume de a tres en los dos juegos que le restan y ver así si puede entrar a los playoffs.

Por su parte, la CAI recibirá en el estadio Domingo Perea -la cancha del club Laprida- a Huracán, que también pelea por meterse en cuartos de final.

El “Azzurro” lidera la zona “B” y en caso de ganar podría asegurarse el primer lugar del grupo, aunque para lograrlo, el “Lobo” no tendría que vencer en su compromiso que tendrá de local.

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Panorama de la 9ª fecha

DOMINGO 15

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 2 / Rada Tilly 0.

- Próspero Palazzo 1 / General Saavedra 0.

- Argentinos Diadema 6 / Deportivo Portugués 1.

Zona “B”

- Laprida 2 / USMA 1.

MIERCOLES 18

- Jorge Newbery vs Petroquímica.

Cancha: Jorge Newbery.

Hora: 18.

- CAI vs Huracán.

Cancha: Laprida.

Hora: 18.