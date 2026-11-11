Le ganó de visitante 2-0 en el partido que cerró la 8ª fecha del torneo Clausura Zonal A del fútbol de Comodoro Rivadavia. El “Azzurro” se clasificó para los cruces.

La CAI bajó a Newbery y es el único líder de la zona "B"

La Comisión de Actividades Infantiles se convirtió este miércoles en el único líder de la zona “B” del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro” de fútbol de Comodoro Rivadavia.

El elenco “azzurro” le ganó de visitante por 2-0 a Jorge Newbery, de esa manera se apropió de la punta en su grupo y además se clasificó para los cruces.

El partido, que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje de Luis Fimiani y completó la octava fecha del campeonato.

El “Lobo” terminó con diez porque en la etapa inicial se fue expulsado Nasael Quesada, exjugador de la entidad “azzurra”.

Al término del primer tiempo, la CAI se fue al descanso con ventaja de 1-0 por el gol que marcó Nicolás Abregú a los 12 minutos de juego.

En la segunda etapa, el elenco que dirigen la dupla técnica Nicolás Segura-Andrés Silvera, aumentó en el marcador por intermedio de Luciano Barrientos. De esa manera, y cuando se jugaban 4’ del complemento, la CAI pasaba a ganar 2-0.

Con este resultado, la CAI quedó solo en la punta de la zona B, y ya piensa en el partido revancha de este domingo precisamente ante Newbery, donde ambos buscarán meterse en las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Por otra parte, en el partido de la categoría Reserva, que se disputó en el estadio Domingo Perea del club Laprida, la CAI se impuso por 3-1, con dos goles de Sahir Navarrete y uno de Bautista Sosa. Tomás Trata fue autor de la conquista del equipo “aeronauta”.

Panorama de la 8ª fecha

DOMINGO 8

Zona “A”

- General Saavedra 1 / Deportivo Sarmiento 1.

- Deportivo Portugués 0 / Rada Tilly 1.

- Argentinos Diadema 3 / Próspero Palazzo 1.

Zona “B”

- USMA 1 / Huracán 3.

- Petroquímica 1 / Laprida 2.

MIERCOLES 11

Zona “B”

- Jorge Newbery 0 / CAI 2.

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Próxima fecha (9ª)

Zona “A”

- Argentinos Diadema vs Deportivo Portugués.

- Próspero Palazzo vs General Saavedra.

- Deportivo Sarmiento vs Rada Tilly.

Zona “B”

- Laprida vs USMA.

- Petroquímica vs Jorge Newbery.

- CAI vs Huracán.