El podio lo completaron la Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia y el Club Ferrocarril Patagónico, también de Puerto Madryn.

La Escuela de Triatletas Masters se llevó el Campeonato Provincial de Natación

El Campeonato Provincial de Natación Master FENACH 2026 tuvo su cierre con la disputa de la cuarta fecha en el natatorio del Club Huergo en Comodoro Rivadavia.

Durante el año se llevaron a cabo las fechas en Trevelin, Rawson y Puerto Madryn, y tras la última en Comodoro Rivadavia, el título del certamen anual se lo quedó la Escuela de Triatletas Masters de Puerto Madryn, campeón en sumatoria de puntos.

El podio por equipos lo completaron la Escuela Municipal de Natación de Comodoro Rivadavia y el Club Ferrocarril Patagónico (Puerto Madryn), en tanto que participaron también otras escuelas de la región.

En el cuarto lugar se ubicó la escuela Masters Municipal Esquel, y luego Club Municipal Trevelin, Natatorio Municipal Trelew, Asociación Myfanuy Humphreys de Rawson y Club Argentinos del Sur (Gaiman).

Se trató de una competencia en la cual en la última fecha participaron alrededor de doscientos nadadores (24 años en adelante), de un total de más de trescientos nadadores federados que participaron a lo largo del circuito.

La Escuela de Triatletas Masters de Puerto Madryn se quedó con el título provincial tras acumular 8261,5 puntos, mientras que la Escuela Municipal de Comodoro registró 4914,5 unidades; el podio de Ferrocarril Patagónico fue acumulando un total de 4639 puntos.