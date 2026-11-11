El Hospital Regional se prepara para la 32ª Olimpíadas Interhospitalarias en Sarmiento

Representantes del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia se reunieron con el titular de Comodoro Deportes buscando ultimar detalles de lo que será su participación en la 32ª edición.

Las Olimpíadas Interhospitalarias tendrán participación comodorense, con la delegación del Hospital Regional siendo parte de la 32ª edición en Sarmiento, del 16 al 20 de noviembre.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se reunió en este sentido con representantes del Hospital Regional, buscando coordinar los últimos detalles logísticos para el viaje de una delegación de alrededor de 70 personas, que competirán en diversos deportes como fútbol, vóley, básquet, mountain-bike, juegos de mesa y atletismo.

“Teníamos una reunión con Hernán, fue bastante productiva y positiva. Es algo que venimos hablando y trabajando en los últimos años. En marzo nos volvimos a juntar con el nuevo proyecto, poder viajar y representar al HHRR de Comodoro Rivadavia en la localidad de Sarmiento. Hoy tuvimos un buen avance y el apoyo para que lo podamos lograr”, expresó Ricardo Ancalao, delegado deportivo del Hospital Regional Comodoro Rivadavia.

“Hace más de cinco años que venimos trabajando con él, siempre representando al Hospital Regional en la parte deportiva. Empezamos con fútbol femenino, luego fútbol masculino, y este año se implementó el vóley femenino. La idea es seguir implementando deportes de conjunto. Viajarán alrededor de 70 personas a Sarmiento, en fútbol, vóley, básquet, mountain bike, juegos de mesas, atletismo”, explicó.