Olas del Sur compitió en los Juegos Nacionales Evita

Un total de cinco integrantes del equipo de la Escuela de Gimnasia Rítmica Olas del Sur en Comodoro Rivadavia dirigidas por Cecil Malino, compitieron en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 que se disputó del 2 al 8 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Las alumnas en la primera ronda obtuvieron el 9º lugar en modalidad manos libres, y el 7º puesto en aro.

Estuvieron compitiendo María Francina Van Haaster, Maitena Isabela Morales Marenco, María Joaquina Van Haaster, Ernestina Bahamonde y Olivia Gómez.

Clasificaban todos los equipos hasta el octavo puesto, donde las comodorenses compitieron contra 17 provincias. “Pasaron a las final de aro donde mejoraron notablemente su rendimiento y puntaje, posicionándolas en cuarto lugar”.

“Es la primera experiencia de estas alumnas en un Nacional Evita. Por lo que estamos inmensamente orgullosas de los resultados logrados. Y nos ubica en un lugar de constante crecimiento con más desafíos”, aseguró la profesora Cecil Malino.

Las gimnastas formaron parte de la delegación de Chubut Deportes que brilló en el medallero nacional. “Esto como siempre digo, no puede hacerse solo, por lo que quiero agradecer siempre el apoyo y acompañamiento del Comodoro Deportes. Que apuesta a que esta actividad siga creciendo. A las familias y a todos los integrantes de Olas del Sur, que sería imposible sin ellos”, afirmó Malino.

Ahora el equipo comodorense se prepara para el próximo y último torneo del año, el Nacional Federativo, que se realizará del 22 al 28 de noviembre en la ciudad de Posadas, Misiones. Competirá Cecil Malino con alumnas de Nivel C y Nivel B. Y tienen muchas expectativas de poder traer muy buenos resultados.

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 se disputaron del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata. La competencia reunió a más de 8.000 atletas juveniles de todo el país en 38 disciplinas deportivas. Chubut, cerró su actuación con un total de 43 medallas y un récord histórico de 18 preseas doradas. Con esta marca, la delegación provincial de 430 integrantes superó su registro anterior de 16 títulos alcanzado en la edición 2025.