El torneo ACRB-Liga Integración Binacional siguió con más acción

Se disputó el fin de semana -hasta el martes inclusive- una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo formativo ACRB-Liga Integración Binacional, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.
En ese contexto, en total fueron 28 los encuentros que se desarrollaron en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Pico Truncado -Santa Cruz- y en Coyhaique. Se jugó en femenino -en su mayoría- como así también en la rama masculina.
A continuación, se detallan todos los resultados que se registraron en cada una de las sedes.
Panorama – Comodoro – Rada Tilly
SABADO 7
En Náutico Rada Tilly – 9ª fecha
- Náutico Rada Tilly 33 / Escuela Pico Truncado 25 (Infantiles F).
En el Socios Fundadores – 14ª fecha
- Gimnasia 78 / Escuela Pico Truncado 37 (Infantiles F).
En el gimnasio Diego Simón – 13ª fecha
- La Fede Deportiva 19 / Legiones Athletic 34 (Infantiles F).
- La Fede Deportiva 95 / Legiones Athletic 9 (Cadetes F).
- La Fede Deportiva 43 / Legiones Athletic 25 (Juveniles F).
DOMINGO 8
En el Socios Fundadores – 12ª fecha
- Gimnasia 52 / Legiones Athletic 30 (Infantiles F).
- Gimnasia 64 / Legiones Athletic 3 (Cadetes F).
- Gimnasia 89 / Legiones Athletic 27 (Juveniles F).
MARTES 10
En Náutico Rada Tilly – 9ª fecha
- Náutico Rada Tilly 47 / Escuela Pico Truncado 50 (Cadetes F).
- Náutico Rada Tilly 65 / Escuela Pico Truncado 29 (Juveniles F).
Panorama - Pico Truncado
DOMINGO 8
En el gimnasio Municipal ex–PAE – fechas 13ª y 2ª
- Escuela Pico Truncado 59 / Petroquímica 13 (Infantiles F).
- Escuela Pico Truncado 57 / Petroquímica 15 (Cadetes F).
- Escuela Pico Truncado 71 / Petroquímica 24 (Mini M).
- Escuela Pico Truncado 37 / Petroquímica 49 (Infantiles M).
- Escuela Pico Truncado 44 / Petroquímica 28 (Cadetes M).
- Escuela Pico Truncado 59 / Petroquímica 29 (Juveniles M).
Panorama - Coyhaique
SABADO 7
En el Gimnasio “IND – Fiscal” – 7ª fecha
- Club Coyhaique 56 / Astros de La Patagonia 45 (Infantiles M).
- Club Coyhaique 23 / Astros de La Patagonia 37 (Cadetes M).
- Club Coyhaique 31 / Astros de La Patagonia 50 (Juveniles M).
En el gimnasio Universidad Aysén – 10ª fecha
- Legiones Athletic 4 / Gimnasia "Blanco" 117 (Infantiles M).
- Legiones Athletic 16 / Gimnasia "Blanco" 82 (Cadetes M).
- Legiones Athletic 6 / Gimnasia "Blanco" 92 (Juveniles M).
DOMINGO 8
En el gimnasio Universidad Aysén – 8ª fecha
- Astros de La Patagonia 46 / Gimnasia "Blanco" 69 (Infantiles M).
- Astros de La Patagonia 75 / Gimnasia "Blanco" 29 (Cadetes M).
- Astros de La Patagonia 49 / Gimnasia "Blanco" 59 (Juveniles M).
En el gimnasio Universidad Aysén – 9ª fecha
- Club Coyhaique 40 / Gimnasia "Blanco" 88 (Infantiles M).
- Club Coyhaique 60 / Gimnasia "Blanco" 29 (Cadetes M).
- Club Coyhaique 53 / Gimnasia "Blanco" 63 (Juveniles M).