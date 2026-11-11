La actividad del certamen formativo se jugó en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Pico Truncado y la ciudad chilena de Coyhaique.

El torneo ACRB-Liga Integración Binacional siguió con más acción

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Foto: Richy Vargas / El Patagónico.

Se disputó el fin de semana -hasta el martes inclusive- una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo formativo ACRB-Liga Integración Binacional, que organizan la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet y la Asociación Deportiva Austral de Coyhaique, Chile.

En ese contexto, en total fueron 28 los encuentros que se desarrollaron en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Pico Truncado -Santa Cruz- y en Coyhaique. Se jugó en femenino -en su mayoría- como así también en la rama masculina.

A continuación, se detallan todos los resultados que se registraron en cada una de las sedes.

Panorama – Comodoro – Rada Tilly

SABADO 7

En Náutico Rada Tilly – 9ª fecha

- Náutico Rada Tilly 33 / Escuela Pico Truncado 25 (Infantiles F).

En el Socios Fundadores – 14ª fecha

- Gimnasia 78 / Escuela Pico Truncado 37 (Infantiles F).

En el gimnasio Diego Simón – 13ª fecha

- La Fede Deportiva 19 / Legiones Athletic 34 (Infantiles F).

- La Fede Deportiva 95 / Legiones Athletic 9 (Cadetes F).

- La Fede Deportiva 43 / Legiones Athletic 25 (Juveniles F).

DOMINGO 8

En el Socios Fundadores – 12ª fecha

- Gimnasia 52 / Legiones Athletic 30 (Infantiles F).

- Gimnasia 64 / Legiones Athletic 3 (Cadetes F).

- Gimnasia 89 / Legiones Athletic 27 (Juveniles F).

MARTES 10

En Náutico Rada Tilly – 9ª fecha

- Náutico Rada Tilly 47 / Escuela Pico Truncado 50 (Cadetes F).

- Náutico Rada Tilly 65 / Escuela Pico Truncado 29 (Juveniles F).

Panorama - Pico Truncado

DOMINGO 8

En el gimnasio Municipal ex–PAE – fechas 13ª y 2ª

- Escuela Pico Truncado 59 / Petroquímica 13 (Infantiles F).

- Escuela Pico Truncado 57 / Petroquímica 15 (Cadetes F).

- Escuela Pico Truncado 71 / Petroquímica 24 (Mini M).

- Escuela Pico Truncado 37 / Petroquímica 49 (Infantiles M).

- Escuela Pico Truncado 44 / Petroquímica 28 (Cadetes M).

- Escuela Pico Truncado 59 / Petroquímica 29 (Juveniles M).

Panorama - Coyhaique

SABADO 7

En el Gimnasio “IND – Fiscal” – 7ª fecha

- Club Coyhaique 56 / Astros de La Patagonia 45 (Infantiles M).

- Club Coyhaique 23 / Astros de La Patagonia 37 (Cadetes M).

- Club Coyhaique 31 / Astros de La Patagonia 50 (Juveniles M).

En el gimnasio Universidad Aysén – 10ª fecha

- Legiones Athletic 4 / Gimnasia "Blanco" 117 (Infantiles M).

- Legiones Athletic 16 / Gimnasia "Blanco" 82 (Cadetes M).

- Legiones Athletic 6 / Gimnasia "Blanco" 92 (Juveniles M).

DOMINGO 8

En el gimnasio Universidad Aysén – 8ª fecha

- Astros de La Patagonia 46 / Gimnasia "Blanco" 69 (Infantiles M).

- Astros de La Patagonia 75 / Gimnasia "Blanco" 29 (Cadetes M).

- Astros de La Patagonia 49 / Gimnasia "Blanco" 59 (Juveniles M).

En el gimnasio Universidad Aysén – 9ª fecha

- Club Coyhaique 40 / Gimnasia "Blanco" 88 (Infantiles M).

- Club Coyhaique 60 / Gimnasia "Blanco" 29 (Cadetes M).

- Club Coyhaique 53 / Gimnasia "Blanco" 63 (Juveniles M).