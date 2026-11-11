En total fueron 22 concursantes actuales del Instituto de Formación Profesional Nº 652 de Comodoro Rivadavia.

Aspirantes a guardavidas entrenaron y se capacitaron en Rawson y Playa Unión

Más de 20 cursantes actuales del Instituto de Formación Profesional Nº 652 de Comodoro Rivadavia, bajo la supervisión de cuatro docentes, reafirmaron los contenidos y efectuaron una interacción con aspirantes del Centro de Formación Profesional Nº 650 y guardavidas de Rawson y Playa Unión.

El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, veintidós aspirantes a guardavidas de la ciudad realizaron una integración de los contenidos desarrollados durante la cursada del año.

Entre los que se incluyen Preparación Física, RCP y Primeros Auxilios, Técnicas Aplicadas, Natación y Técnicas y Estrategias de Salvamento.

A su vez, hubo una interacción con los pares del Centro de Formación Profesional Nº 650, apoyados por el trabajo de los guardavidas de Rawson y Playa Unión.

Los profesores de la entidad comodorense que acompañaron a los alumnos fueron: Nadia Bravo, Maximiliano Togel, Matías Sánchez y Matías Aguirre.

“Hicimos diferentes actividades en distintos espejos de agua, en Playa Unión se trabajó en la costa y mar adentro, y en el Río Chubut se hicieron técnicas de rescate de río”, comenzó Aguirre.

Y detalló que “la interacción con el curso de guardavidas de Rawson fue muy productivo, mostrando las características de cada espejo de agua y las diferentes formas de trabajo, dándole valor a la experiencia adquirida de esta situación”.

“Agradecemos la colaboración desinteresada del cuerpo de guardavidas de Playa Unión y Rawson, quienes gentilmente nos abrieron las puertas y nos prestaron las instalaciones”, finalizó el docente.