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Aspirantes a guardavidas entrenaron y se capacitaron en Rawson y Playa Unión

En total fueron 22 concursantes actuales del Instituto de Formación Profesional Nº 652 de Comodoro Rivadavia.

Más de 20 cursantes actuales del Instituto de Formación Profesional Nº 652 de Comodoro Rivadavia, bajo la supervisión de cuatro docentes, reafirmaron los contenidos y efectuaron una interacción con aspirantes del Centro de Formación Profesional Nº 650 y guardavidas de Rawson y Playa Unión.

El viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, veintidós aspirantes a guardavidas de la ciudad realizaron una integración de los contenidos desarrollados durante la cursada del año.

Entre los que se incluyen Preparación Física, RCP y Primeros Auxilios, Técnicas Aplicadas, Natación y Técnicas y Estrategias de Salvamento.

A su vez, hubo una interacción con los pares del Centro de Formación Profesional Nº 650, apoyados por el trabajo de los guardavidas de Rawson y Playa Unión.

Los profesores de la entidad comodorense que acompañaron a los alumnos fueron: Nadia Bravo, Maximiliano Togel, Matías Sánchez y Matías Aguirre.

“Hicimos diferentes actividades en distintos espejos de agua, en Playa Unión se trabajó en la costa y mar adentro, y en el Río Chubut se hicieron técnicas de rescate de río”, comenzó Aguirre.

Y detalló que “la interacción con el curso de guardavidas de Rawson fue muy productivo, mostrando las características de cada espejo de agua y las diferentes formas de trabajo, dándole valor a la experiencia adquirida de esta situación”.

“Agradecemos la colaboración desinteresada del cuerpo de guardavidas de Playa Unión y Rawson, quienes gentilmente nos abrieron las puertas y nos prestaron las instalaciones”, finalizó el docente.

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