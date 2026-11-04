El “Lobo” se impuso por 1-0 ante Huracán por la séptima fecha del torneo Clausura Zonal A y se mantiene arriba de la Zona B. El gol lo hizo Franco Domínguez.

Newbery ganó el clásico y en el final hubo incidentes

En un final con incidentes, Jorge Newbery se quedó este miércoles con una nueva edición del clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia al derrotar por 1-0 a Huracán.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Km 3, fue arbitrado por Sergio Corbalán y se disputó sin la presencia de hinchas visitantes.

Al término del partido, hinchas del “Globo” ingresaron a la cancha a golpear a los futbolistas del “Lobo”. Jugadores de Huracán trataron de frenar a sus hinchas que terminaron calientes luego de consumada la derrota. La policía también tuvo que intervenir para que la cosa no pasase a mayores. Inclusive se produjeron algunos encontronazos entre jugadores de ambos equipos.

Lamentablemente otro clásico que terminó como nadie quiere, al menos para los que les gustan de ver fútbol y disfrutar de un lindo espectáculo.

En cuanto lo que fue el clásico, luego de una primera etapa con el marcador en blanco, el único grito de gol sucedió a los 5’ del complemento, por intermedio de Franco Domínguez, quien de cabeza, puso el encuentro 1-0.

El “Flaco”, que venía de anotarle dos goles a Juan José Moreno de Puerto Madryn por el Torneo Regional, este miércoles volvió a convertir, esta vez ante el clásico rival.

De esa manera, Newbery se mantiene en la punta de la zona “B”, ahora con 14 puntos.

En la próxima fecha, el “Lobo” recibirá a Comisión de Actividades Infantiles, justamente el rival que deberá enfrentar por los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Huracán, mientras tanto, visitará a Unión San Martín Azcuénaga, equipo que necesitar sumar debido a su posición en la tabla general.