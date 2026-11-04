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Newbery ganó el clásico y en el final hubo incidentes

El “Lobo” se impuso por 1-0 ante Huracán por la séptima fecha del torneo Clausura Zonal A y se mantiene arriba de la Zona B. El gol lo hizo Franco Domínguez.

En un final con incidentes, Jorge Newbery se quedó este miércoles con una nueva edición del clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia al derrotar por 1-0 a Huracán.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Km 3, fue arbitrado por Sergio Corbalán y se disputó sin la presencia de hinchas visitantes.

Al término del partido, hinchas del “Globo” ingresaron a la cancha a golpear a los futbolistas del “Lobo”. Jugadores de Huracán trataron de frenar a sus hinchas que terminaron calientes luego de consumada la derrota. La policía también tuvo que intervenir para que la cosa no pasase a mayores. Inclusive se produjeron algunos encontronazos entre jugadores de ambos equipos.

Lamentablemente otro clásico que terminó como nadie quiere, al menos para los que les gustan de ver fútbol y disfrutar de un lindo espectáculo.

En cuanto lo que fue el clásico, luego de una primera etapa con el marcador en blanco, el único grito de gol sucedió a los 5’ del complemento, por intermedio de Franco Domínguez, quien de cabeza, puso el encuentro 1-0.

El “Flaco”, que venía de anotarle dos goles a Juan José Moreno de Puerto Madryn por el Torneo Regional, este miércoles volvió a convertir, esta vez ante el clásico rival.

De esa manera, Newbery se mantiene en la punta de la zona “B”, ahora con 14 puntos.

En la próxima fecha, el “Lobo” recibirá a Comisión de Actividades Infantiles, justamente el rival que deberá enfrentar por los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Huracán, mientras tanto, visitará a Unión San Martín Azcuénaga, equipo que necesitar sumar debido a su posición en la tabla general.

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