Jorge Michiardi subió al podio Panamericano con la selección argentina

El comodorense, integró el elenco nacional que obtuvo la medalla de bronce en sable por equipos en el certamen realizado en San Pablo, Brasil.

El esgrimista en silla de ruedas de Comodoro Rivadavia, Jorge Michiardi, formó parte del seleccionado argentino que disputó el Campeonato de las Américas de Para Esgrima 2026, en San Pablo, Brasil. El comodorense, integró el elenco nacional que obtuvo la medalla de bronce en sable por equipos.

El Campeonato Panamericano reunió a los mejores tiradores en silla de ruedas del continente y abrió oficialmente el ranking clasificatorio para el ciclo de competencias internacionales, entre ellos los próximos Juegos Paralímpicos.

Jorge Michiardi, tras un parate en la actividad, regresó de la mejor manera; siendo parte del combinado nacional que obtuvo la medalla de bronce en sable por equipos, detrás de Brasil y Estados Unidos.

Junto con Michiardi estuvieron: Hugo Alderete y Carlos Freitas. La destacada actuación del atleta de Comodoro permitió que la delegación nacional se ubicara entre las tres mejores del continente.

El esgrimista local fue acompañado por Comodoro Deportes y viene siendo convocado al Seleccionado Argentino de Para Esgrima desde el año 2010, en las modalidades de florete y espada.

Además, el combinado nacional, sin la presencia de Michiardi, se quedó con la medalla de oro en la modalidad espada mixta por equipos senior.